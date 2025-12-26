Se filtró la importante cifra millonaria que gastó la China Suárez en las compras de Navidad

La China Suárez regresó a la Argentina para celebrar la Navidad en familia junto a Mauro Icardi y sus hijos. La actriz arribó este lunes desde Turquía y se instaló en la conocida “casa de los sueños”, ubicada en Nordelta, donde planea pasar las fiestas en un clima familiar.

Durante su estadía, la artista aprovechó para recorrer la ciudad y realizar las clásicas compras navideñas, una salida que no pasó desapercibida en redes sociales.

La foto que reveló cuánto gastó en un local de ropa

En las últimas horas, una imagen difundida en Instagram dejó al descubierto el llamativo monto que la actriz habría gastado en un reconocido local de ropa. La información fue compartida por Pochis, dueña del perfil de espectáculos Gossipeame.

“Felices fiestas para todos. Sobre todo para la China que gastó una cifra hermosa en el Zara de Avenida Santa Fe”, escribió la influencer en una historia, junto a una foto tomada en la caja del local.

El monto que sorprendió en redes sociales

Según se observa en la imagen, la China Suárez abonó un total de $4.585.354,00 por su compra. En la foto se la ve con un look urbano y relajado, mientras realizaba el pago en la sucursal de la reconocida marca internacional.

De compras en Argentina.

El dato no tardó en viralizarse y generó múltiples reacciones entre los usuarios, que compararon el monto con los precios actuales y el contexto económico del país.