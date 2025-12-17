El fuerte descargo de Lali Espósito sobre la comparación entre las artistas mujeres: “Ningún varón...”

El momento ocurrió este lunes 16 de diciembre, durante el quinto show de Lali Espósito en el estadio de Vélez. Con el público totalmente encendido y después de una seguidilla de hits, la artista decidió hacer una pausa. Micrófono en mano, miró a la gente y habló desde un lugar personal, pero también colectivo. El mensaje fue claro y contundente: basta de comparar a las mujeres de la música argentina entre sí.

“Dejen de comparar a nuestras popstars argentinas”, lanzó Lali, generando una ovación inmediata. Lejos de un discurso armado, se la vio firme, convencida y visiblemente movilizada. No fue una frase al pasar, sino una reflexión extensa que apuntó directo a una práctica instalada tanto en redes como en medios.

Durante su intervención, la cantante destacó el enorme año que vivieron las artistas mujeres en el país. Shows multitudinarios, discos exitosos, giras ambiciosas y una presencia cada vez más fuerte en escenarios históricamente dominados por varones. Lali puso el foco ahí, en lo que se construyó, no en la competencia.

La hizo su quinto show en Vélez.

“Cada una ha hecho espectáculos que ningún varón ha hecho. Es muy groso lo que pasó con nosotras este año”, expresó Espósito, textual, mientras el estadio explotaba en aplausos. La frase no tardó en circular por redes y ser replicada por fans y colegas.

El mensaje de Lali Espósito sobre las mujeres en la industria musical

Lali no habló solo de ella. En su discurso incluyó a todas las artistas argentinas, sin excepciones. Remarcó que cada una aporta algo distinto, desde lugares distintos, y que esa diversidad es justamente la fortaleza del movimiento.

El momento se viralizó en las redes sociales.

“Somos todas distintas. Todas tenemos algo diferente para decir, algo diferente para aportar. Somos todas argentinas y es muy groso lo que pasó con nosotras este año”, sostuvo. También aclaró que su mensaje no va en contra de los músicos varones, a quienes definió como “capos”, pero marcó la necesidad de cambiar la mirada.

Lali en Vélez.

El contexto no es menor. En un año donde Lali agotó cinco Vélez, María Becerra llenó River dos veces, Nicki Nicole giró por el mundo y muchas otras artistas encabezaron festivales y rankings, las comparaciones se volvieron moneda corriente. Lali eligió usar su escenario para correr el foco.