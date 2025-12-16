Lali Espósito se prepara para un show histórico. La artista pop se presentará este martes 16 de diciembre en el Estadio de Vélez para dar el quinto y último concierto del año. Esta nueva fecha en el José Amalfitani es un hito que la consagra como la única artista en lograr esa marca en un mismo período y convocar a más de 200.000 fanáticos.

Con un espectáculo que promete una gran puesta en escena, banda en vivo, más de 15 bailarines, y varios cambios de vestuario, Lali presentará su sexto álbum, “No vayas a atender cuando el demonio llama”, además de repasar los grandes éxitos que la han acompañado desde su debut solista con A Bailar en 2014.

Lali en Vélez: cómo llegar, horarios, setlist, objetos no permitidos y teloneros del show que hará historia

Para que no te pierdas ningún detalle, te acercamos toda la información clave del evento:

Artistas Invitados y Teloneros

La previa estará a cargo de la artista de música electrónica, MissLupe, y luego será el turno de Alan Lez, el joven cantante que fue finalista del equipo de Lali en La Voz Argentina (Telefe).

Alan Lez, quien compartió en sus redes el emocionante mensaje de invitación que le hizo Lali para este show, se dará el gusto de cantar por primera vez ante miles de personas como opening act del concierto.

Además, como en sus shows anteriores (donde participaron Dillom, Miranda! y Taichu), se esperan artistas invitados sorpresa en el escenario.

Horarios del Show de Lali en Vélez

El evento tendrá apertura de puertas al público y comenzará con los teloneros antes de la actuación principal de Lali.

Apertura de puertas 16:00 horas

MissLupe (música electrónica) 19:00 horas

Alan Lez (Telonero) 19:50 horas

Lali Espósito (Show Principal) 21:00 horas

Setlist: Las canciones que Lali podría tocar en Vélez

Si bien puede haber variaciones, el repertorio de Lali en sus shows suele incluir los éxitos de su último disco y los temas más aclamados de su carrera. Este es el listado de canciones que se espera para el 16 de diciembre:

Lokura

Sexy

2 son 3

Tu novia II

N5

Obsesión

Diva

Morir de amor

33

Baum Baum

Cómprame un brishito

Ahora

Boomerang

Incondicional

Perdedor

Ego

No hay héroes

1Amor

Histeria

Mejor que vos

Sola

Motiveishon

Como tú

Soy

Disciplina

Plástico

Fanático (su exitoso sencillo)

Pendeja

Payaso

No me importa

Cómo llegar al Estadio Vélez (José Amalfitani)

El estadio se encuentra ubicado en el barrio de Liniers, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y es fácilmente accesible con diversos medios de transporte:

Colectivo: Las líneas que te acercan al estadio son: 1, 2, 4, 5, 21, 28, 34, 46, 47, 52, 80, 86, 96, 106, 108, 109, 162, 166, 172, 289, 326, y 343.

Tren: La estación más cercana es Liniers, correspondiente al Ferrocarril Sarmiento.

Objetos Prohibidos para el Acceso

Para garantizar la seguridad de todos los asistentes, hay una estricta lista de elementos que no se permitirán ingresar al estadio: