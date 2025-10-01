Lali Espósito reveló cuántas veces tuvo relaciones con Pedro Rosemblat en septiembre y lo incomodó en vivo

Lali Espósito y Pedro Rosemblat son una de las parejas más populares de la actualidad. La artista que está en su mejor momento laboral y personal tras agotar su quinto Vélez del año, recorrer países con su gira y ser jurado del Festival de San Sebastián. La cantante estuvo en el programa español La Revuelta y contó sin filtros detalles de su intimidad.

Tras sus shows en Vélez, la pareja estuvo envuelta en rumores de un posible casamiento, ya que se la vio a la artista en un atelier de vestidos de novia. En medio de la revuelta que generó, Lali aclaró que era para un traje de su gira “No vayas a atender cuando el demonio llama”.

En ese sentido, la ex Casi Ángeles expresó su idea sobre el matrimonio: “Ay, estás loca vos...Ni en pedo me caso. Ay, no, un gastadero de dinero al pedo en una noche".

Pedro y Lali. Foto: web.

“Amo ir a los casamientos de mis amigos que se casan, adoro. Yo estoy bárbara y Pedro también, así. No, no, no", comentó en ese momento Lali en una entrevista.

La artista siempre se mostró sincera y sin filtros a la hora de opinar cualquier tema, es por eso que reveló detalles íntimos de su relación con Pedro Rosemblat mientras están en España de viaje.

“¿Relaciones sexuales en los últimos treinta días?”, le preguntó Broncano el conductor del programa. Ante esto, Lali respondió con sinceridad: “Muchísimas, porque mi novio está acá”.

En ese momento, la cantante saludó a su pareja que estaba en la tribuna: “‘Hola, mi amor’. Te encanta que cuente en televisión española cuánto follamos. Estás muy cómodo y muy contento”.

Broncaron le habló a Pedro cuando el camarógrafo lo enfocó: “Pedro, has visto que he dudado si sacarte o no, pero Lali ha dicho: ‘Sacadle al chaval, que se le vea que está contento, que le brillen los ojos’”.

“Pobre, hombre. Perdón, mi amor”, le dijo Lali al conductor de Gelatina. “No, todo bien. Yo soy bastante más pudoroso que Lali, la verdad. Como casi todo el mundo, ¿no?”, comentó Pedro intimidado.

“Teniendo en cuenta los detalles de tu agenda en España…”, expresó el conductor del programa. Ante esto, Lali reveló sin filtros su intimidad: “Yo estuve diez días en el festival de San Sebastián siendo jurado de la competencia oficial. Te iba a decir que ahí estuve sola muchos días. Ahí me maté a pajas hasta que él llegó”.

Esto generó una ola de carcajadas entre los presentes y Lali respondió: “Yo soy una tipa sincera”.

“¡Viva el amor!”, cerró Lali divertida con la situación y sin ningún pudor al hablar de su intimidad.

“Pedro, le estoy viendo que a cada frase cruda se está echando la mano a la cara, no, no, con las pa.... Pedro, ya está, no te pongo más en compromiso, pero estás contento tú también, ¿no? Perfecto, pues nada. A disfrutarlo, joder”, comentó el conductor al ver la reacción de Pedro.