Lali Espósito tendrá su propio documental en Netflix: cuándo se estrena “La que le gana al tiempo”

El anuncio sorprendió a sus fans cuando Netflix compartió en redes una foto de Lali Espósito posando frente a un cartel gigante con la frase “Netflix loves she”. Allí se confirmó oficialmente el proyecto que retratará la vida y carrera de la artista, consolidada como una de las referentes más importantes del pop argentino. En cuestión de minutos, los comentarios explotaron y el nombre de Lali volvió a convertirse en tendencia.

La expectativa no es casual: la cantante viene de protagonizar un año histórico. Luego de agotar cuatro Vélez consecutivos, ya tiene en agenda un quinto show el 16 de diciembre, que también colgó el cartel de “sold out”. A la par, ocupa un rol clave como jurado en La Voz Argentina, aunque debió ser reemplazada temporalmente por Nicki Nicole debido a compromisos laborales internacionales.

Así anunció la cantante la noticia.

El presente profesional de Lali Espósito

“Muy ready para ver eso”, “Hacé un Vélez para verlo todxs juntxs con papitas y vermú” y “Yo propongo un River para proyectarlo con todos los fans” fueron algunos de los mensajes que circularon tras el anuncio del documental Lali: La que le gana al tiempo.

El fervor popular refleja la magnitud de Lali en la cultura actual: su figura trasciende la música y se convirtió en un fenómeno social. Este documental acompaña a la artista en su regreso a los escenarios después de tres años alejada, mostrando el viaje personal y artístico que la transformó en la artista que es hoy. Dirigido por Lautaro Espósito y con música original de Mauro de Tommaso y Juan Giménez Kuj, Lali: la que le gana al tiempo tiene una duración de 1 hora y 14 minutos y ofrecerá una mirada íntima y exclusiva de su historia.

En paralelo, la artista sigue acumulando récords en plataformas. Entre el 5 y el 11 de septiembre, su disco No vayas a atender cuando el demonio llama se posicionó como el tercer álbum más escuchado en Spotify a nivel global, solo detrás de Debí tirar más fotos de Bad Bunny y Borondo de Beéle. Este logro confirma su lugar dentro de la élite musical de habla hispana.

El documental de Netflix aún no tiene fecha de lanzamiento confirmada pero todo indica que se estrenará muy pronto. Esta película buscará mostrar el detrás de escena de una carrera que no deja de crecer: sus comienzos en la actuación, la construcción de su identidad artística y los desafíos de mantener una trayectoria internacional sin perder la conexión con su público local.

Con un presente que combina giras agotadas, nuevos lanzamientos y ahora su propio film en la plataforma de streaming más popular, Lali Espósito reafirma que no hay límites para su camino. Y sus fans, cada vez más, la acompañan en cada paso.