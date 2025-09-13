La inesperada respuesta de Lali Espósito cuando le preguntaron si quiere ser mamá: “Cansada”

El cine argentino vivió una noche especial con la avant premiere de Verano Trippin, la ópera prima de Morena Fernández Quinteros, que tuvo lugar en un shopping de Puente Saavedra. Entre los invitados más esperados apareció Lali Espósito, quien participa con un rol especial en la película. Como era de esperar, su paso por la alfombra roja no pasó inadvertido.

Mientras posaba para las cámaras, un notero se acercó y le lanzó una pregunta que generó polémica: “Lali, ¿qué ves más cerca? ¿El casamiento o la maternidad?”. La cantante, con gesto serio y sin dudar, respondió: “Nada, nada” y siguió su camino. El video se viralizó de inmediato y en redes los usuarios aplaudieron la manera en la que puso freno a lo que muchos consideraron un planteo fuera de lugar.

Las críticas en las redes sociales tras la pregunta sobre maternidad a Lali Espósito

En lo que va del año, Lali ya llenó cuatro estadios de Vélez, dos en mayo y dos el último fin de semana, y anunció una quinta fecha para diciembre de 2025. Además, continúa grabando La Voz Argentina, lanzó temas junto a La Joaqui, se subió a cantar con Erreway y La Bersuit, y confirmó que estará en el Cosquín Rock.

La crítica hacia el periodista sobre la pregunta que le hizo a Lali Espósito.

A eso se suma su faceta actoral, con series, cine y un presente internacional que la consolida como una de las figuras más importantes de la música latina. En paralelo, mantiene una relación con Pedro Rosemblat desde hace casi dos años, aunque siempre se muestra reservada en cuanto a su vida privada.

Pedro y Lali. Foto: web.

En X (ex Twitter), los fans la defendieron con fuerza. “El verdadero: pero mirá lo que me pregunta este pelot*do”, escribió un usuario. Otra fanática comentó: “Lali hace canciones sobre amor libre, tríos y no monogamia, y el periodista le pregunta por maternidad o casamiento”, "Una pregunta digna de los años 50”.

Los comentarios se multiplicaron en la misma línea, destacando el contraste entre su mensaje artístico y la insistencia de algunos medios en preguntarle por temas que, según el público, no le plantearían a un hombre en su misma situación.