¿Se viene un show en River? La respuesta de Lali Espósito al pedido de sus fans: “Es mi...”

Lali Espósito atraviesa un momento único en su carrera. Con apenas 33 años, la artista pop ya logró algo inédito: convertirse en la cantante femenina con más fechas en la historia del Estadio de Vélez Sarsfield. Este año agotó cuatro funciones y ya anunció un quinto show para el próximo 16 de diciembre, un récord absoluto que la consolida como fenómeno de masas.

Sin embargo, al público no le alcanza. Durante su última presentación del fin de semana, el sábado 6 y domingo 7 de septiembre, un sector de la tribuna empezó a corear con euforia: “¡River, River, River!”. La respuesta de Lali no tardó en llegar y, entre risas, contestó: “Sí, es mi cuadro de fútbol”.

La repercusión de la respuesta de Lali Espósito ante el pedido de un show en River

Con giras agotadas, millones de oyentes en plataformas digitales y shows multitudinarios en su país, Lali se ganó el título de referente de la nueva generación de artistas argentinos. No sorprende entonces que sus fans ya la imaginen en River, un estadio que hasta ahora solo llenaron figuras como Taylor Swift, Bad Bunny y artistas de rock nacional.

La artista se presentó este 6 y 7 de septiembre. (Gentileza @marianlandet)

El video del momento en el que el público le pide el Monumental se viralizó en Twitter y generó un sinfín de comentarios. Muchos se mostraron incómodos con la insistencia de los fans: “Dios, cómo le van a gritar eso”, escribió una usuaria.

Lali Espósito. (Gentileza @marianlandet)

Otros apuntaron a cuestiones económicas: “Para qué quieren que esté en River, para que les cobren la entrada más cara”. Y algunos hasta se animaron a dudar de la convocatoria: “¿Para qué, si ni lo va a llenar?”.

Lali en Vélez. (Gentileza @marianlandet)

Lo cierto es que, lejos de enojarse, Lali lo tomó con humor. Su respuesta dejó en claro que River no está descartado, pero por ahora la cita sigue siendo en Vélez, su casa más exitosa hasta el momento.