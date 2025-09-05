El insólito caso de la joven que descubrió que tenía una enfermedad gracias a una canción de Taylor Swift

Como a tantas personas, cuando Hannah-Ireland Durando se presentó en una guardia porque sintió que algo le pasaba, no le hicieron caso. La joven de Carolina del Norte, Estados Unidos, se dio cuenta de que ya no era la misma cuando comenzó a sentirse deprimida, sin ganas de salir ni compartir con sus amigos. Al cambio de ánimo se le sumó un episodio por demás particular: de repente, no recordaba las canciones de Taylor Swift, su artista preferida.

Hannah-Ireland Durando olvidó las canciones de Taylor Swift y supo que algo le pasaba

“Solía ​​ser muy extrovertida, fan de Marvel y una gran nerd que solía pasar noches de cine con mis amigos”, le comentó tiempo atrás la diseñadora de Winston-Salem, Carolina del Norte, al medio South West News Service.

Y llegó el momento en que realmente sintió que algo no estaba bien: “Olvidé la letra de mi canción favorita de Taylor Swift, ' Haunted (Taylor’s Version) ‘”, dijo Durando. Y agregó: “Estaba en el coche camino al trabajo, cantando, y de repente me quedé en blanco al oír el estribillo”.

Sin embargo, en el medio de todo lo que iba atravesando, se convenció de quizás esa era su “nueva yo”. Pero cuando sus emociones comenzaron a “descontrolarse” y empezó a tener dolores de cabeza, fue al médico. “No había respuestas a lo que me pasaba y me dijeron que estuviera atenta”, fue la devolución que recibió.

El diagóstico

“Sentí un dolor punzante en el oído izquierdo y mi vista se volvió amarilla. La sensación era como si me estuvieran estrangulando; fue entonces cuando caí al suelo”, comentó sobre el día clave.

La tomografía que tendrían que haberle hecho antes ahora mostraba lo que parecía un tumor presionando su lóbulo frontal izquierdo: la parte del cerebro que gestiona las emociones, el control muscular, la memoria y la personalidad.

Meses después, concluyeron en que no era un tumor sino un cavernoma, una especie de maraña anormal de vasos sanguíneos. Algo que no puede operarse pero se debe seguir de cerca.

A partir de su caso, el mensaje que se viralizó es la importancia de escuchar al cuerpo e insistir ante la indiferencia con la que una persona puede cruzarse. “Espero que nadie tenga que pasar por lo que yo pasé y que esto inspire a más mujeres a defender sus derechos. Ojalá hubiera dicho algo antes y no me hubieran ignorado”, reflexionó.