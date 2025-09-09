¿Indirecta al Presidente? Lali Espósito reveló si “Payaso” está dedicada a Javier Milei y generó polémica.

Un día después de haber colmado por cuarta vez el estadio de Vélez, Lali Espósito se hizo presente en la avant premiere de Verano Trippin. Allí, la cantante no solo celebró el éxito de sus shows multitudinarios, sino que también fue consultada por el trasfondo de su polémico tema Payaso. En la charla, aclaró si la canción estuvo inspirada en la figura del presidente Javier Milei, a quien anteriormente ya le había dedicado la composición Fanático.

Previo a esa respuesta, Lali destacó la magnitud de lo alcanzado en Vélez: un logro que definió como personal pero también colectivo, al remarcar la importancia de haber podido llenar el estadio en cuatro oportunidades y sumar una nueva función para el próximo 16 de diciembre.

Lali reveló si la canción “Payaso” fue dedicada a Javier Milei

En diálogo con LAM, Lali reflexionó sobre lo que significan para ella sus recientes logros en el escenario. “Para mí son logros que dejan de ser tan personales. Son colectivos. Si bien estoy muy orgullosa del laburo que hice para poder llegar acá, porque te puede no salir, no tener la posibilidad de hacer estadios. Es algo que te regala le gente”, expresó.

Luego, profundizó en esa idea al remarcar la dimensión compartida de su éxito: “Es una construcción artística, un deseo cumplido. Es una cosa colectiva de todos los que hacemos el show. Todos cumplimos ese sueño”.

Durante la entrevista, Pepe Ochoa le preguntó directamente a Lali por las alusiones políticas presentes en su show y, en particular, por el estreno de Payaso, tema que muchos interpretaron como un mensaje hacia Javier Milei. Ante la consulta de si realmente se lo había dedicado al Presidente, la artista respondió con firmeza: “A todos los payasos que están ahí”.

En ese momento, Yanina Latorre intervino para remarcar: “Él es uno de ellos. Milei es uno de ellos”. A lo que Lali no dudó en reafirmar su postura: “Son todos unos payasos totales. Por supuesto que él y toda esa gente son unos payasos. Son chistes… A nivel letra, para reírnos del concepto de la doma, que se usa tanto”.