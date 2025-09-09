El escandaloso motivo por el que Lali Espósito no se quiere casar con Pedro Rosemblat: “Ni loca...”

Lali Espósito está en el mejor momento de su vida profesional y personal, ya que está en una relación con Pedro Rosemblat y se muestran muy enamorados. La artista contó la verdad de los rumores de casamiento con el comunicador y reveló los planes de la pareja en un futuro.

No hay dudas, de que Lali está en el auge de su carrera artística, ya que logró llenar su cuarto Estadio Vélez y anunció el quinto para cerrar el año. La cantante sigue con su gira de su último álbum y no para de cosechar éxitos con sus canciones.

Hace unos días, surgió el rumor de un posible casamiento entre la artista y el comunicador, ya que se la vio probando ropa en un atelier de alta costura en el que se vio un vestido de novia de fondo. Asimismo, su hermana comentó en su programa: "¿Se vendrá otro casorio en la farándula?”, lo que desató las especulaciones.

La foto que encendió los rumores de casamiento entre Lali Espósito y Pedro Rosemblat

Lali Espósito reveló por qué no se casa con Pedro Rosemblat

Fiel a su estilo, Lali respondió con humor y honestidad en un móvil de LAM durante la alfombra roja de “Verano Trippin” sobre todos los temas del momento.

Al ser consultada por el posible casamiento con Pedro Rosemblat, la actriz comentó: "Ay, estás loca vos... Ni en pedo me caso. Ay, no, un gastadero de dinero al pedo en una noche".

“Amo ir a los casamientos de mis amigos que se casan, adoro. Yo estoy bárbara y Pedro también, así. No, no, no. Prefiero probar un traje de show, chicos”, expresó con sinceridad la famosa.

Si bien Lali resaltó que están en su mejor momento como pareja con Pedro, no tiene planes de pasar por el altar ni le atrae la idea de casarse. “Hoy no, hoy no. Nunca digo nunca nada, pero hoy en día no es un deseo casarme”, expresó con sinceridad la ídola pop sobre su relación con el conductor de Gelatina.