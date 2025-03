El tajante mensaje de Pedro Rosemblat a Eial Moldavsky tras sus polémicos dichos sobre Lali Espósito: “Bancátela...”

Eial Moldavsky está en el ojo de la tormenta desde que hizo polémicas declaraciones sobre un encuentro íntimo con una famosa que causaron rechazo en el público, si bien no dijo el nombre de la protagonista, dio a entender que era Lali Espósito, esto avivó más el escándalo. Pedro Rosemblat, pareja de la artista, habló del tema.

Tras varios días del escándalo, en LAM fueron a preguntarle a Pedro Rosemblat, el novio de Lali Espósito, su opinión sobre la polémica en la que se vio involucrada indirectamente la artista.

“No sé si es un tema que requiera una explicación pública, cual declaración de ministro. Es el tema del que te dije que era difícil que me saques algo, por lo menos hoy”, expresó el conductor de Gelatina.

“Creo que hay que dejar pasar un poco de agua y que no se le pegue al que está en el piso. Y ya hablaré cuando corresponda”, agregó Pedro sobre la situación que involucró a su novia.

Luego, comentó: “Mira, te lo voy a plantear genéricamente, y no hablando de este caso. Si entre un hecho y las disculpas pasa una semana, es decir, si vos las disculpas las hacés al día siguiente de que te funan en Twitter y no al día siguiente de que te mandaste una cagada, la sensación que a mí me da desde el prejuicio es que lo que querés enmendar no es el error, sino la puteada en Twitter. Hay que endurecer el cuero y saber que no pasa nada si te putean en Twitter. Hay que bancársela”.

Lali Espósito y Pedro Rosemblat

Asimismo, Pedro le declaró su amor y apoyo incondicional a su pareja: “Yo a Lali la amo, amigo. No solo que no la voy a exponer, sino que la voy a preservar y a cuidar todo lo que pueda y lo que está a mi alcance. Es la mujer que amo. Va más allá del stream, las visualizaciones, los me gusta y el aire”.

En referencia a como se encuentra la artista con el escándalo involuntario que se generó en su nombre, el conductor manifestó: “A Lali le tira tierra el presidente de la Nación. Imagínate que tampoco es que uno puede hacer eco de cualquier cosa que pasa...”.

Lali Espósito y Pedro Rosemblat

Qué dijo Eial Moldavsky tras sus polémicos dichos sobre Lali Espósito

Tras el rechazo público que recibió el conductor de Olga pidió disculpas a su audiencia y a Lali Espósito por sus desagradables comentarios. "Pido perdón, fue pésimo lo que dije y como lo dije. Vengo a ofrecer unas disculpas públicas, porque creo que la situación lo amerita. Y poner algo de contexto también. Pero sobretodo disculparme, que creo que es lo más importante", expresó en su descargo Eial Moldavsky.

“(...) Está horrible verme a mí hablar así de la intimidad, no me gusta para nada, me causa rechazo verme a mí mismo. Es muy feo lo que se dio, el video cómo quedó y lo que digo, entonces mis disculpas para todos”, comentó en su momento el conductor.