Lali Espósito habló de la maternidad y confesó si desea tener hijos con Pedro Rosemblat

Desde que Lali Espósito confirmó su relación con Pedro Rosemblat se han convertido en las parejas más famosas del país, todo lo que pasa a su alrededor se vuelve rápidamente viral. No hay dudas, de que la artista es una de las ídolas pop del momento y su carrera cosecha éxitos constantemente, a esto se suma su novio que la acompaña en cada proyecto y viceversa. La cantante visitó a Susana Giménez y allí habló de su relación con el conductor de Gelatina.

Lali hizo uso de su carisma, honestidad y humor para hablar de todo con “la diva de la televisión” y contar cómo fue su historia de amor con Pedro Rosemblat. Además, la artista siempre se caracterizó por vivir una relación en libertad sin imposiciones establecidas.

Lali Espósito y Pedro Rosemblat

Al ser consultada por Susana Giménez si desea casarse o ser madre dentro de poco, ya que ella misma reveló que está muy enamorada. Lali se sinceró y contó qué piensa de la maternidad.

Lali Espósito confesó si le gustaría ser madre con Pedro Rosemblat

“¿Te interesaría por ejemplo ser mamá?”, le preguntó Susana Giménez a Lali. “Ay Susana… ya tengo que ir a cantar”, comentó con humor la cantante. Luego conversaron sobre cómo las nuevas generaciones se tomaron más tiempo para pensar en ser padres o no a comparación de antes.

“Como generación nos hemos dado más changüi a la vida individual. De hecho, mis amigos recién están empezando a tener hijos ahora”, agregó reflexiva Lali Espósito.

“Creo que parte de esta edad es aprender que la carrera no lo es todo. Es difícil porque te consume, las cosas que querés lograr antes de ciertas edades… creo que la maternidad es algo que me aterra mucho. No me lo impongo, pero sí siento que si me saliera es importante darle bola a esos hitos tan especiales. Supongo que me pasará, y si no me pasa no lo habré sentido y estará bien…”, expresó Lali sobre la posibilidad de ser madre con Pedro Rosemblat.

A continuación, recurrió al humor y comentó divertida: “¡Siete hijos tenía ella después! ¡Era Maru Botana ella!”.

Al hablar sobre el matrimonio, Lali fue tajante y manifestó: “Casarme es algo que no me interesa tanto”.