“Lo que se hereda no se roba”, dice el refrán, y en la familia de Lali Espósito es evidente. Aunque ella es la única que lleva una vida pública, no es la única artista en su hogar. Su madre, María José Riera, conocida como Majo, se graduó como visitadora médica, pero su verdadera pasión es la producción.

En 2001 destacó como productora en la agencia Non Stop Digital, donde adquirió experiencia en diversos proyectos que la llevaron a fundar su propia productora, Cinemática Films, en 2014.

Asimismo, la cantante siempre se mantiene cerca de su mamá, ya que, además de ser parientes, son íntimas amigas. Hace unos días atrás, Lali visitó el programa de Andy Kusnetzoff en Urbana Play FM, pero, un tiempo después, arribó al estudio su madre.

Esto fue lo que confesó Majo sobre su hija Lali

Al observar a aquella persona especial para la celebridad, Andy decide acercarse y, en cuestión de instantes, las dos mujeres no pudieron evitar sonreír.

“¿Qué es Majo en tu vida?”, le preguntó el conductor a la actriz, pero, rápidamente, le contestó muy graciosa: “Mi madre, bolu...”. De forma instantánea, se oyeron risas por todos lados.

Andy, decidió corregirse y, riéndose, le dijo: “¿Sos bolu...? ya sé que es tu madre, pero qué es Majo en tu vida”. La artista no lo dudó y explicó: “Más allá de ser mi madre, Majo es a quien le pregunto todo, termino una nota y hablo con ella para ver si estuve bien, si fui educada”.

La mamá de Lali, contó qué cálido consejo le brinda a su hija: “A veces le digo ‘no digas tantas malas palabras, la pu...’”, pero la joven, respondió que “está perdida esa batalla”.

La madre de Lali mostró su apoyo a la artista con un contundente mensaje tras su enfrentamiento con Javier Milei

Majo Riera, la madre de Lali, salió en defensa de la artista después de que Javier Milei la acusara de recibir dinero de varios gobiernos a cambio de realizar recitales masivos.

En sus historias de Instagram, Majo compartió una foto en la que aparece abrazada a su hija, acompañada de dos emojis: uno de un corazón y otro de una flor.

El detalle fue que musicalizó la historia con la canción “Princesa” de Joan Manuel Serrat. “Tú no, princesa, tú no. Tú eres distinta. No eres como las de más chicas del barrio”, fue el fragmento del tema elegido.