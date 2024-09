El terrible accidente de Anita Espósito, la hermana de Lali, que marcó un antes y después: «Casi no la cuento»

“Patria y Familia” es uno de los programas más destacados de Luzu TV. Con la participación de Fede Popgold, Cami Mayan, Anita Espósito, Lucas Spadafora y Guido Suller, el programa se ha caracterizado por romper con todos los esquemas.

“Bienvenidos a la deep web”, es el slogan del programa de Luzu TV.

Ahora bien, en la última programación de Luzu TV, Anita reveló una anécdota que sorprendió a su grupo de amigos: un accidente de vida y muerte.

Qué se sabe del accidente que padeció Lali Espósito

Espósito reveló que la situación ocurrió cuando tenía dos años, mientras estaba en la guardería. “Cuando tenía dos años, mi mamá trabajaba y yo me quedaba en la guardería”, reveló la hermana de Lali.

Seguidamente, en la guardería había unas escaleras. Cuando comenzó a bajar, una persona se le atravesó, haciendo que perdiera el equilibrio y se pegara contra uno de los escalones.

“Parece que alguien paso más rápido que yo, me desbarajusté y me caí. Con el último escalón me rompí todo acá (señaló su frente)”, relató la integrante de Patria y Familia.

Tras lo sucedido, Anita consideró que “casi no la contaba”. Sin embargo, los médicos tuvieron que cerrarle el hueso y el músculo para arreglar la herida.

“Casi no la cuento, pero me salvaron. Ahí tuvieron que cerrarme el hueso, el músculo”, destacó Anita Espósito sobre la primera operación que se realizó.

¿El accidente tuvo secuelas en Anita Espósito?

La situación no quedó ahí. Luego de ser operada de emergencias a los dos años, debió someterse a una intervención quirúrgica cuando era adolescente como consecuencia de la caída.

En esta operación, le quitaron gran parte del cráneo y tuvieron que reconstruirle el ojo. “Ese accidente que no se soldó bien, devino, cuando fui más grande, una operación donde me quitaron parte del cráneo, reconstruirme el ojo. Una locura”, aseveró la influencer.

De acuerdo con Anita, el accidente provocó que, durante 16 años, se desarrollara una sinusitis que absorbió los huesos detrás del ojo.

“Durante 16 años, se desarrolló una sinusitis que absorbió los huesos detrás del ojo y el ojo no tenía como apoyarse. Entonces, me sacaron todo eso, me sacaron una capa de mi cráneo y con ese mismo hueso, me armaron el ojo (...) Lo único que yo sentía es que tenía el ojo raro”, explicó Anita Espósito.