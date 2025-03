La tremenda reacción de Lali Espósito contra Eial Moldavsky y Nati Jota tras los polémicos dichos en Olga

Este fin de semana, Eial Moldavsky fue duramente criticado tras sus dichos al aire en Sería Increíble, el programa de Olga en el cual participa junto a Nati Jota. Allí dio a entender que habría estado con Lali Espósito y dio detalles de cómo habría sido su romance. Incluso, reveló que la actriz lo habría invitado a vivir con ella en España.

Todo comenzó cuando Eial Moldavsky contó que había tenido un romance con una “artista clase A”. A pesar de que en ningún momento nombró directamente a Lali, diferentes indirectas dejaron en claro que se trataba de la cantante de “Disciplina”. Además, en su relato compartió detalles íntimos que causaron repudio en las redes sociales.

Luego de narrar cómo había sido el encuentro, Eial confesó: “Me escribe. Me dice ‘qué bueno que estuvo, repitamos. Ella estaba acá y se iba a grabar a España. Metemos una segunda salida, funciona muy bien y me dice ’me voy a ir a España, vení conmigo’ para mí no era ninguna posibilidad real pero sí tuvimos una conversación a las 2 de la mañana de ella diciéndome ‘venís conmigo, vos vení conmigo, yo me ocupo de todo’”.

Por lo que dio a entender que la protagonista de la historia era nada más y nada menos que Lali Espósito, quien vivió varios meses en España mientras grababa la serie Sky Rojo, antes de comenzar su relación con Pedro Rosemblat.

La reacción de Lali Espósito a los dichos de Eial Moldavsky

A raíz de estas declaraciones, en las redes sociales fulminaron a Eial Moldavsky por contar detalles de su intimidad y exponer sin filtro su relación con la cantante. Por lo que, horas más tarde, salió a pedir disculpas públicamente.

Mediante sus historias de Instagram aseguró que la historia era falsa y que estaba arrepentido de haber llegado tan lejos con sus palabras. Además, remarcó que a la primera persona a quien le quería pedir perdón era a la propia Lali por haber ensuciado su nombre.

Por su parte, la cantante finalmente mostró su reacción y fue contundente. Luego de los dichos en Olga, Lali dejó de seguir en Instagram a Eial Moldavsky en una clara muestra de que no está para nada contenta con la situación.

Pero esto no fue lo único que hizo la actriz. Además, también mostró su enojo con Nati Jota, quien pidió disculpas por no haber actuado en el momento y ponerle un freno a su colega.