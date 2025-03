El escándalo con la foto de Tini Stoessel junto a Rodrigo De Paul continúa. Luego de que se hiciera viral la supuesta reconciliación entre la cantante y el futbolista estalló la polémica sobre cómo quedaría la relación con Young Miko.

Respecto a este triágulo amoroso que tiene como protagonista a la Triple T, Ángel de Brito contó varios detalles. “Les dije hace rato que Tini y De Paul se estaban viendo. Acá los encontraron en Madrid por la calle”, aseguró el periodista. Aunque, según trascendió, el encuentro habría sido en París.

Una cuenta de Instagram especializada en espectáculos compartió fotos que probaría que De Paul y Tini se reconciliaron. (Foto: captura de pantalla)

Por su parte, Karina Iavícoli agregó información sobre la situación sentimental de la cantante respecto a su ex y a la rapera puertorriqueña. “Lo que algunos me dicen es que a ella, más allá de que le pueda gustar Rodrigo de Paul, tiene todo un tema con eso de no terminar de contar que un día puede estar con Young Miko y otro día con de Paul. Algo de eso hay”, advirtió la periodista. Y luego remarcó que aunque no estaban “en pareja de vuelta como antes” si estarían “juntos”.

Qué pasó entre Tini Stoessel y Young Miko

Si bien nunca confirmaron su relación públicamente, durante varios meses se especuló con un romance entre Tini Stoessel y Young Miko. Sin embargo, en los últimos días, comenzaron a surgir versiones de una posible infidelidad y separación.

El escándalo estalló con las fotos de Tini junto a Rodrigo De Paul en Europa. Además de un video de la rapera puertorriqueña llorando en pleno concierto.

“Lo último que se vio de ellas fue algo muy importante, y es cuando vos pasás la fiestas con tu pareja” comentó Gustavo Méndez. “Tini pasó la navidad con su familia, pero después se tomó un avión y se fue a Puerto Rico a pasar Año Nuevo, porque se la vio allá, tanto en la playa como en un bar, tomando algo. Ahí estaban las amigas de Stoessel, pero también estaba Young Miko y su hermano. Es decir que empezaron el año juntas, no hace mucho”, señaló.

La romántica foto de Tini Stoessel con Young Miko.

Por su parte, Naiara Vecchio hizo foco en las fechas de esta posible ruptura y el acercamiento entre Tini y De Paul. “Hay dudas sobre si la fotografía es vieja porque, por ejemplo, Rodrigo tiene una remera y en estos momentos hace frío. Pero, lo cierto es que algunos afirman que se habrían visto en Madrid. Allegados a él, a mí me dijeron que De Paul siempre dejó la puerta abierta para esa posibilidad”, remarcó.