Duki llega a Netflix con Rockstar, el documental donde muestra su lado más íntimo

Netflix volvió a poner la mirada en la música urbana argentina y esta vez el protagonista es Duki. El artista confirmó que tendrá su propio documental titulado Rockstar: DUKI desde el fin del mundo, una producción que promete mostrar el lado más íntimo y personal de Mauro Ezequiel Lombardo, el joven que transformó las batallas de freestyle en estadios repletos.

“Hay historias que no entran en una canción”, anuncia la sinopsis oficial de la plataforma, que adelanta un recorrido por el detrás de escena, el archivo personal y el testimonio de quienes lo acompañaron desde el inicio.

Los detalles del documental de Duki en Netflix

El film, dirigido por Alejandro Hartmann, pone el foco en la evolución de Duki desde sus primeras apariciones en El Quinto Escalón en Buenos Aires hasta llenar el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid y River Plate en Argentina. Según adelantó Netflix, la obra indaga en una pregunta central: ¿Quién es Mauro y quién es Duki?

Rockstar: Duki desde el fin del mundo.

Con imágenes exclusivas, el documental retrata su proceso creativo, su lucha interna y la manera en que convirtió su vida en un fenómeno cultural global. Además, suma los testimonios de referentes como Bizarrap, Nicki Nicole y figuras cercanas que aportan una mirada desde adentro.

Hartmann, reconocido por proyectos como Carmel: ¿Quién mató a María Marta?, aporta una narrativa intensa y detallada. La producción reúne un equipo de peso con Federico Lauria, Agustín Pichot y Tito Leconte, mientras que el guion quedó en manos de Tatiana Mereñuk y Soledad Venier.

El trapero anunció su documental y emocionó a los fans.

Su presencia en Netflix coincide con el Duki World Tour, que lo llevó a presentarse en países de América y Europa. Con cada show agotado, el documental se perfila como un registro imprescindible de su recorrido artístico y personal. Todavía no hay fecha confirmada de estreno, pero Rockstar: DUKI desde el fin del mundo ya se perfila como uno de los lanzamientos más esperados del año en la región.