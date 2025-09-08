Netflix: la nueva película de misterio que arrasa a nivel mundial y está entre las más vistas en Argentina

Mientras que las series coreanas dominan las tendencias globales, Netflix amplia su catálogo de ofertas con la creación y difusión de películas brasileñas, británicas, estadounidenses, argentinas y turcas.

De acuerdo con las estadísticas pertinentes, las producciones que hoy dominan la plataforma de Netflix son las británicas, por la trama que estas ofrecen. Un claro ejemplo de ello se evidenció con el estreno más reciente.

La serie recomendada está entre las más vistas de Netflix Argentina.

El 28 de agosto del año en curso, Netflix estrenó a través de su plataforma de streaming una nueva película británica que dura 1 hora y 58 minutos. En ese sentido, se destaca que la producción en cuestión visibiliza el amor, la comedia y el misterio en simultáneo.

Aunado a ello, desde la plataforma de Netflix informaron que la película, que hoy es la segunda más vista de la Argentina, está dirigida por Chris Columbus y protagonizada por Ben Kingsley, Helen Mirren y Pierce Brosnan.

De qué trata El Club del Crimen de los Jueves, la nueva película de Netflix

La nueva película de Netflix relata la historia de cuatro jubilados que se reúnen todos los jueves en un determinado lugar dentro del Reino Unido, para hablar sobre distintos casos sin resolver que se han presentado a través de crímenes desmesurados.

Los miembros del club usan sus habilidades para analizar las pistas que las autoridades en su momento pasaron desapercibidas. No obstante, los personajes de Netflix entrevistan a los sospechosos para desentrañar los misterios formulados y, con el humor que los caracteriza a cada cual, crean un increíble ambiente de trabajo y amistad.

Actores de la serie de Netflix más vista de la Argentina.

Claro que, las tensiones se hacen notar a medida que avanzan las investigaciones de los casos presentados mediante la pantalla de Netflix y un asesinato pone en colapso el club creado, pero la resolución del mismo podría disipar toda la negatividad.

La nueva propuesta de Netflix es ideal para verla en familia, ya que presenta una trama fácil y divertida de procesar. También, cuenta con cierto misterio y subraya de manera significativa lo que representaría un lazo de amistad real para los jubilados.

TRÁILER