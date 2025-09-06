Netflix: la impactante película que destapa hechos perturbadores y arrasa en el Top 5 de las más vistas

En la actualidad, Netflix se posiciona como el servicio de streaming más consumido del mundo por la variedad de opciones que ofrece dentro de su catálogo de películas y series. La plataforma en cuestión se asegura de tener contenido para todos los gustos.

Además, con el pasar del tiempo, Netflix se encargó de hacer las inclusiones correspondientes dentro de la plataforma al ofrecer contenido sobre todos los géneros y razas. No obstante, el servicio de stream referido no deja atrás a quienes tienen algún tipo de discapacidad y, mediante las películas y series, les demuestra que no están solos.

Ahora bien, tiempo atrás, la voz de las mujeres era muchas veces sombreada y hasta silenciada, pero en la época actual, las mujeres se imponen dentro de todos los ámbitos y destacan de manera significativa. Debido a tal hecho, Netflix sumó a su catálogo una nueva película que resalta la fuerza interna de las féminas.

La nueva película está entre las más vistas en Netflix.

La película antes referida se estrenó durante el 2022 y tiene un tiempo de duración de 2 horas y 14 minutos. Anteriormente, la producción de Netflix recomendada no había tenido tanto impacto en la pantalla, pero gracias a la difusión de pequeños clips en las redes sociales, hoy se encuentra entre las 5 más vistas del mundo.

De qué trata “La mujer rey”, la nueva película de Netflix

La película que Netflix sumó a su catálogo se llama “La mujer rey” y en esta se relata la historia de las bien llamadas Agojie, un grupo de mujeres sumamente guerreras que protegían con su vida el reino de Dahomey, ubicado en África occidental.

Centrada en el sigo XIX, la Nanisca es quien protagoniza “La mujer rey” y destaca como general de un grupo de luchadoras jóvenes que son reclutadas para proteger al reino. Entre tantas se encuentra Nawi, quien intentará por todos los medios demostrar su valentía y, para ello, desafiará las leyes tradicionales.

Sin duda alguna, Netflix atrapó a su audiencia con esta nueva oferta, puesto que se experimentan sensaciones extremas a través de la mención del tráfico de esclavos europeos, los conflictos entre reinos, la pobreza, el peligro de lucha, la resistencia humana y la fuerza interna y externa de los personajes femeninos desarrollados.

La nueva película de Netflix dura 2 horas y 15 minutos.

TRÁILER