Netflix: la miniserie de suspenso que arrasa a nivel mundial con solo 5 capítulos y está entre las más vistas

En la actualidad, existen múltiples plataformas de streaming que transmiten series y películas, pero ninguna de estas se iguala o supera los increíbles catálogos que ofrece Netflix.

Para complacer a todos sus espectadores, el equipo de Netflix se encarga de analizar constantemente las tendencias y, al mismo tiempo, evaluar las estadísticas. Mediante ambos análisis, logran descifrar los gustos y preferencias de la audiencia.

Tras reconocer a su público espectador, Netflix estipula los estrenos anuales y amplía su catálogo. Un claro ejemplo de ello se evidenció recientemente, cuando el servicio de streaming más consumido del mundo realizó un nuevo lanzamiento vinculado a las tendencias actuales.

La nueva serie de Netflix cuenta con 5 capítulos.

La nueva miniserie de Netflix se estrenó el pasado 28 de agosto y cuenta con solo cinco capítulos. La trama en sí de la producción referida se centra en el suspenso político y, es justo, por el desarrollo de ese punto en particular, que hoy se posiciona entre las más vistas.

De qué trata “Rehén”, la nueva miniserie de Netflix

La historia desarrollada en la miniserie de Netflix se centra en Abigail Dalton, quien lleva una vida política muy ajetreada después de ser seleccionada como la primera ministra del Reino Unido.

En un momento dado, la protagonista de “Rehén” se verá obligada a pedir ayuda en el exterior después de que su esposo fuera secuestrado en la Guayana Francesa.

Como es de suponer, las negociaciones políticas presentadas visibilizan múltiples momentos de mucha tensión e incertidumbre, por lo que, la vida personal de Abigail Dalton se vuelve aún más compleja, lo que la lleva a tomar decisiones drásticas que cambian por completo el rumbo de la historia contada a través de la pantalla de Netflix.

De acuerdo con los profesionales en la materia, la trama que Netflix presentó con “Rehén” fue muy bien recibida por la crítica y las estadísticas dan constancia de ello.

La nueva serie de Netflix se estrenó el 28 de agosto.

Incluso, dentro de las tendencias actuales, los cibernautas recomiendan la serie mencionada para un determinado maratón que cualquiera desee realizar los findes de semana, o los días de semana, esto mediante el servicio de streaming, Netflix.

TRÁILER