Netflix: el impactante final explicado de “La Gloria” y todos sus desgarradores secretos

“La Gloria” es una serie coreana que se estrenó en Netflix durante el 2022 y cuenta con un total de 16 capítulos. En principio, las expectativas que se tenían sobre esta producción no eran demasiado altas, pero sorpresivamente, su estreno impacto de manera significativa y se convirtió en una de las más vistas dentro de la plataforma de streaming referida.

Según los análisis pertinentes, el K-drama de Netflix ganó fama por la narrativa que relata, ya que la misma está basada en desgarradores hechos reales y diversos personajes que cuentan historias diferentes en simultáneo.

Serie La Gloria.

De forma más puntual y precisa se puede decir que, la trama de “La Gloria”, se basa en la vida de Moon Dong-eun, una mujer que en su adolescencia tenía la ilusión de convertirse en arquitecta, pero su sueño se vio frustrado debido a la violencia y los brutales abusos escolares que sufrió en la secundaria.

Tras finalizar la secundaria, Moon Dong-eun desapareció para sus agresores y empezó a maquinar un plan maestro que la hizo regresar al lugar en el que fue brutalmente agredida. De acuerdo con las secuencias mostradas por la pantalla de Netflix, la protagonista de la serie coreana tiene como objetivo hacer sufrir a los que un día le arruinaron la vida.

El final explicado de “La Gloria”, la serie coreana emitida por Netflix

Moon Dong-eun dedicó su vida entera a planear la venganza que ejecutaría en contra de sus agresores y tales hechos comienzan a hacerse realidad después de que regresa al lugar de los hechos. Con base a lo emitido por la pantalla de Netflix, la protagonista logra su objetivo después de la dolorosa planificación y ejecución de lo planeado.

No obstante, Moon Dong-eun piensa en quitarse la vida al final de la serie coreana, pero cambia de opinión y termina junto al protagonista, Yeo-jeong. En cuanto a la líder del grupo de acosadores, Park Yeon-jin, ella pierde a su familia, queda completamente sola y encarcelada.

La Gloria es una serie coreana que combina drama y venganza.

A la par se encuentra Jeon Jae-joon, otro de los agresores, quien queda ciego y cae un repentino agujero de cemento en el que muere ahogado.

También, Netflix muestra como Lee Sa-ra termina en la cárcel por consumo de drogas, Choi Hye-jeong sobrevive, pero pierde toda su fortuna, y la madre de Dong-eun es internada en un hospital psiquiátrico después de provocar un incendio en el que su hija casi pierde la vida.

Por último, pero no menos redundante, en la pantalla de Netflix también le dan un cierre al personaje de Ha Do-yeong, quien finalmente toma la decisión de divorciarse de Yeon-jin y opta por mudarse al extranjero para vivir con su hija una vida tranquila y sin escándalos.

