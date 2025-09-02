Netflix: el impactante final explicado de “Número Desconocido” y todos sus oscuros secretos

Netflix sigue sorprendiendo con las propuestas que ofrece a través de su pantalla y, con el documental “Número Desconocido”, no fue la excepción. Esta producción se lanzó durante el 2025 y tiene una duración de 90 minutos.

La historia real que Netflix relata con “Número Desconocido” se centra en el 2020, año en el que transcurrió un hecho sin precedentes dentro de Beal City, Michigan.

Imagen promocional de "Número Desconocido".

De acuerdo con la narrativa del documental de Netflix, para esta propuesta quisieron destacar la vida de Lauryn Licari, una adolescente de 13 años que, junto a su novio Owen, empiezan a vivir un calvario debido a los numerosos mensajes anónimos que constantemente recibían en sus respectivos teléfonos.

Los textos destacados a través de la pantalla de Netflix reflejaban un acoso real y cruel contra Lauryn y Owen, puesto que estos estaban cargados de insultos y amenazas. Llega un momento dado en el que la situación se vuelve sumamente compleja y el FBI interviene para dar con el responsable del ciberacoso.

Mediante las entrevistas y los testimonios ofrecidos en el documental de Netflix, la historia se vuelve más oscura y compleja debido al contexto de la misma y a la traición familiar que, finalmente, queda al descubierto.

Final explicado del documental de Netflix, “Número Desconocido”

A través del impactante final de “Número Desconocido”, queda al descubierto que la madre de la protagonista, Kendra Licari, fue la responsable del ciberacoso que recibía tanto su hija como el novio de la adolescente.

Según la secuencia presentada por Netflix, el escenario se esclarece en “Número Desconocido” cuando el FBI y el resto de autoridades, realizan una investigación profunda que sigue de manera directa las pistas digitales de los mensajes anónimos que recibía Lauryn y Owen.

Actor que figura en "Número Desconocido".

Por supuesto que, en el contexto familiar, el descubrimiento en cuestión desata un gran impacto en la familia de Lauryn, y a Kendra no le quedó otra opción más que aceptar la culpa. Aun así, la relación entre madre e hija se rompe por completo.

En el documental de Netflix también muestran como Lauryn intenta recuperarse de todo lo vivido mediante el ciberacoso que le propició su propia madre por los celos y la envía que le tenía, pero lo cierto es que recuperarse de un trauma de tal magnitud no le resulta sencillo.

El mensaje final de Netflix también subraya los incontables peligros que pueden desprenderse con el ciberacoso y cuánto puede influir la manipulación desmedida de un familiar cercano.

