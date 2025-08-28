Cómo se grabaron las escenas subidas de tono de En El Barro, la serie argentina que es furor en Netflix

Luego de que Netflix estrenara de forma oficial la serie “En El Barro”, las opiniones tanto positivas como negativas no se hicieron esperar. Sin duda alguna, hay escenas que generaron fuertes emociones, pero las que más llamaron la atención fueron las que estaban subidas de tono.

Las escenas ya mencionadas abundan en la serie de Netflix y, es por ello que, no es de extrañar los incontables cuestionamientos que se han hecho al respecto. En medio del debate generado dentro y fuera de las redes sociales, Valentina Zenere y Ana Garibaldi hablaron sobre ello.

En el barro. Foto: captura pantalla

Las actrices principales de la primera temporada de “En El Barro”, fueron entrevistadas en el famoso programa radial "Perros de la calle", transmitido por Urbana Play. Después de abordar varios temas que respectan a la serie de Netflix referida, Valentina Zenere y Ana Garibaldi se refirieron a las escenas subidas de tono.

Cómo grabaron las escenas subidas de tono de “En el Barro”, la exitosa serie de Netflix

En principio, Valentina Zenere comentó lo siguiente durante la entrevista en Urbana Play: “Tuvimos coach de intimidad. Es un placer en verdad actuar cuando está ella en set. Ella pide que haya muy poca gente, solo los indispensables. Te cuida un montón, sabe con qué te sentís cómoda, con que no".

Después, la actriz de “En El Barro” sumó: “Hablás antes con la persona que te toca, y que esté ella es espectacular”. Como si lo antes mencionado fuera poco, Valentina aclaró: "Nosotras hemos grabado el plano corto nuestro y no siempre estaban los chicos abajo. A veces había una pelota o mismo la coach ayudándote con la mirada. Está mucho más cuidado de lo que se ve".

Por su parte, Ana Garibaldi habló del cuestionario que les hicieron antes de grabar la serie para Netflix. Concretamente, la actriz dijo: “Te hacen un cuestionario, que vos llenás donde te preguntan qué parte no querés mostrar, qué parte sí, qué querés mostrar, qué chuparías y qué no chuparías”.

Detrás de escena de "En el Barro".

Por último, pero no menos redundante, la actriz de “En El Barro” remarcó: “Tati (la coach) habla con el director directamente. Y si decís que te sentís incómoda con algo, se cambia, eso es espectacular". De tal manera se supo cómo fueron guiadas y controladas las escenas subidas de tono que Netflix presentó en la producción argentina.