Netflix: la película coreana que arrasa a nivel mundial y está entre las más vistas

Durante la última década, Netflix ha actualizado de distintas maneras el catálogo de ofertas que constantemente ofrecen a la audiencia. En años anteriores, las películas y series turcas destacaban dentro las más vistas, pero ese hecho no perduró en el tiempo dentro del servicio de streaming más consumido del mundo.

Después de que el gusto por las producciones turcas cesara, empezaron a destacar con fuerza las películas y series brasileñas ofrecidas mediante la pantalla de Netflix. Esto debido a que relataban hechos reales que, en su gran mayoría, se focalizaban dentro de un contexto romántico.

Nueva película coreana de Netflix.

Ahora bien, como ya es sabido, en Netflix las series y películas estadounidenses también impactan de manera desmedida, pero dentro del rating de lo más visto, no suelen permanecer mucho tiempo entre los primeros lugares.

En la actualidad, Netflix tuvo que actualizar nuevamente su catálogo y ofrecer de forma abundante las producciones coreanas, puesto que llevan más de 3 años siendo consumidas en exceso por todo tipo de audiencia.

De acuerdo con las propuestas ofrecidas por Netflix, los K-dramas impactaron de una manera diferente porque sobresale la diferencia cultural que suele despertar el interés genuino de la audiencia. Un claro ejemplo de ello se evidenció recientemente, cuando la plataforma de streaming más consumida del mundo estrenó una nueva producción coreana.

De qué trata “Los Desenredos del Amor”, la nueva película coreana de Netflix

La película “Los Desenredos del Amor” es un drama juvenil que dura aproximadamente 121 minutos y sigue la historia de Park Se-ri, una adolescente de 19 años que vive en Busan y cree que el tener el cabello rizado no la favorece en el amor.

Park Se-ri hace todo lo posible por alisar su cabello y, finalmente, poder llamar la atención del chico que le gusta, pero con el tiempo se da cuenta de que su cabellera nunca fue el problema, sino la forma en la que ella percibía la misma.

Protagonistas principales de "Los Desenredos del Amor".

Claro que, para llegar hasta ese punto, Park Se-ri conoce a un joven que, de forma repentina, se roba su corazón y le hace creer en el amor verdadero, aquel que no crítica, no juzga, ni señala.

Trailer