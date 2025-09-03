Netflix: el thriller de suspenso que despierta emociones desesperantes y se encuentra entre los más vistos

Dentro de la plataforma de Netflix, el contenido varía con regularidad, ya que estos se adaptan a las tendencias del día a día. Por la razón antes referida, la plataforma de streaming más consumida del mundo se encarga siempre de estar al día cuando de películas y series se habla.

Hace menos de un año, las series y películas de acción dominaban las tendencias dentro de Netflix, pero lo cierto es que ya el panorama cambió hacia otra dirección y las nuevas ofertas se actualizaron con base en ello.

La nueva propuesta de Netflix.

De acuerdo con las tendencias actuales, los thriller’s ofrecidos por la pantalla de Netflix se convirtieron en la nueva debilidad del espectador y, más aún, si estos están llenos de intriga, misterio, suspenso y mucho drama.

Un claro ejemplo de ello se puede evidenciar mediante uno de los nuevos lanzamientos que Netflix ahora ofrece en su pantalla. Se trata de un thriller de suspenso que dura 1 hora y 48 minutos.

De qué trata “La noche siempre llega”, el nuevo thriller de Netflix

Aunque existen muchas ofertas dentro de la plataforma, “La noche siempre llega” se estrenó el 15 de agosto del año en curso y presenta una propuesta diferente que visibiliza la pobreza, los sacrificios familiares y la gentrificación en un tono oscuro e intenso.

La trama de la nueva producción de Netflix se centra en la vida de Lynette, quien vive en Portland con su madre y su hermano discapacitado. La familia en cuestión se enfrenta a una enorme problemática cuando se encuentra al borde del desalojo y solo tienen una noche para recaudar, 25000 dólares.

La película de Netflix que genera desesperación.

Con el dinero referido, Lynette y los suyos podrían comprar la casa que habitan y no ser desalojados, pero no todos los miembros de la familia colaboran con la situación y, en su lugar, añaden más obstáculos. De tal manera, la protagonista de Netflix queda en una carrera desesperada por conseguir el dinero y se ve en la obligación de recurrir a numerosos favores que ponen en riesgo su vida.

Claro que, durante toda el drama, Netflix genera un gran suspenso con el desarrollo de las acciones que Lynette realiza en medio de su desesperación y, al final, entiende que los sacrificios no siempre resultan ser la mejor opción.

TRÁILER