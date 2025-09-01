Netflix: la dramática serie que con solo 6 capítulos atrapa de principio a fin y está entre las más vistas

Netflix continúa sorprendiendo con nuevas producciones internacionales. Dentro de su extenso catálogo de series y películas hay una verdadera joyita que no para de sumar reproducciones. Se trata de una producción sudafricana de solo 6 capítulos que ha atrapado al mundo entero y está entre las más vistas.

Recientemente, Netflix volvió a dar en el clavo con una producción que nadie esperaba: Marcada, una serie sudafricana que, sin demasiado marketing, se instaló entre lo más visto de la plataforma. Con solo seis capítulos, la ficción mezcla acción, drama y una profunda exploración de la moralidad, logrando que miles de usuarios alrededor del mundo se enganchen en pocos días.

De qué trata Marcada, la serie de Netflix

La historia se centra en Babalwa, una mujer que supo ser policía y que vive bajo los preceptos de su fe. Pero su mundo se derrumba cuando su hija necesita una operación costosa para sobrevivir.

Frente a la falta de recursos, toma una decisión extrema: unirse a un criminal y planear un robo. Ese conflicto entre salvar a su hija o mantenerse fiel a sus principios se convierte en el eje central de una trama cargada de tensión y emoción.

La serie está liderada por Lerato Mvelase, quien interpreta a Babalwa con una intensidad que traspasa la pantalla. Su actuación logra transmitir el peso de cada decisión, la culpa y la desesperación sin necesidad de grandes gestos. La acompañan Sphamandla Dhludhu, Bonko Khoza, Natasha Thahane, Desmond Dube y Jabulani Mthembu, figuras reconocidas en el cine y la televisión sudafricana.

La crítica especializada resaltó que, más allá de la acción, el guion logra profundizar en el retrato de una madre común enfrentada a un sistema desigual. El sitio Mindies apuntó que “la redención adopta formas concretas, frías y, a menudo, violentas”. En cambio, Decider consideró que el relato podría haber explorado aún más el trasfondo social si no se concentrara tanto en la culpa religiosa como motor narrativo.

Con solo seis episodios, Marcada confirma que las producciones internacionales siguen siendo el fuerte de Netflix. Ideal para quienes buscan una historia corta, atrapante y con una protagonista que no se olvida fácilmente, la serie sudafricana ya se ganó un lugar entre los estrenos más comentados del año.

