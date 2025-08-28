Netflix: la nueva dramática película turca que arrasó con las tendencias mundiales y se convirtió en la más vista

Durante el último año, las producciones surcoreanas destronaron a las brasileñas y turcas dentro de la plataforma de Netflix. Pese al hecho previamente referido, ocurrió un suceso completamente inesperado.

Protagonistas de la nueva serie de Netflix.

Este 22 de agosto Netflix estrenó “Metruk Adam”, titulo que al ser traducido al español se entiende como “Un hombre abandonado”. Este drama turco dura 1 hora y 30 minutos y, actualmente, es el más visto dentro del servicio de streaming ya referido.

Así es, una película turca volvió a liderar las tendencias de Netflix y opacó, momentáneamente, las producciones surcoreanas que han estado liderando por más de un año consecutivo.

De acuerdo con la información ofrecida por Netflix, la película en cuestión destaca un drama familiar que visibiliza el perdón como una fuente de poder interna y la culpa como el ancla ante cualquier resurgimiento emocional.

Figuras principales de "Un Hombre Abandonado".

Por lo general, las películas que suelen estar en tendencia dentro de Netflix casi siempre se focalizan en un amor entrañable de pareja, pero en esta oportunidad ese no fue el caso, puesto que lo que mayormente se mira en esta producción es bajo el contexto familiar.

De qué trata la película de Netflix “Un hombre abandonado”

La nueva película turca de Netflix cuenta la historia de Baran, un hombre que, al cumplir la condena impuesta por un crimen que no cometió, sale de prisión y enfrenta el doloroso rechazo social.

Además, Baran vive en carne propia, lo que es vivir en pobreza y se enfrenta a múltiples adversidades cuando quiere reconstruir su vida y dejar el pasado atrás. En un determinado momento, el protagonista que muestra Netflix siente la necesidad de darse por vencido y, justo allí, su vida cambia por completo.

El hermano de Baran, quien realmente cometió el crimen por el cual lo culparon, tiene un accidente y queda en coma. En medio de dicha noticia, el protagonista de la historia se hace cargo de su sobrina Lidya y, es entonces cuando su vida se ve esclarecida en todos los sentidos.

Aunque el apoyo de su sobrina le sirve como motor para hacerle frente a la vida, lo cierto es que la trama misma de la historia desarrolla otras emociones mediante escenas inesperadas y es así como el televidente se mantiene expectante hasta el final de la propuesta ofrecida por Netflix.