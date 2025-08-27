Netflix: el amor, la pasión y el romance se desatan en esta película subida de tono que arrasa las tendencias globales

Las propuestas audiovisuales ofrecidas por Netflix se vuelven cada vez más tentadoras por las interesantes narrativas que cada cual desarrolla. Un claro ejemplo de ello se evidencia con la película “El lado dulce de la traición”.

Esta llamativa película de Netflix está dirigida por Diego Freitas, se estrenó durante el 25 de octubre del 2023 y se basa en una adaptación de una novela homónima de la autora brasileña Débora Giménez.

La producción de Netflix que dura 1 hora y 38 minutos, explora el conflicto emocional de los protagonistas que se dejan llevar por el deseo y experimentan de primera mano la traición conforme a las decisiones de vida que van tomando.

Actor principal de "El lado dulce de la traición".

Qué historia se narra en la película “El lado dulce de la traición”

Para esta propuesta audiovisual, Netflix narra la historia de Babi, una mujer que está a punto de contraer matrimonio y descubre que su prometido le fue infiel. Tal hecho hace que la protagonista de la serie se replantee su vida y conozca más de cerca a Marco, un famoso juez con quien comienza una relación oculta que desata todo tipo de emociones.

La película de Netflix desarrolla a fondo los conflictos internos de la rutina diaria de una relación y las pasiones reprimidas que se tienen cuando quienes lo viven salen de tal opresión. Por supuesto que, las decisiones que constantemente toman los protagonistas podrían ser cuestionadas de distintas maneras, pero también respaldadas.

Actriz de "El lado dulce de la traición".

En líneas generales, la producción de Netflix te hará entrar en conflicto de manera interna, revaluando así de qué manera accionaría cada cual si estuviera en la piel de la protagonista o del protagonista.

Mientras el drama se desata de manera descontrolada, las escenas transmitidas por Netflix en “El lado dulce de la traición se vuelven cada vez más intensas, lo que genera una experiencia inigualable y sensaciones inolvidables durante la transmisión de la misma.

Sin duda alguna, Netflix con esta oferta pensó en aquellos románticos empedernidos que prefieren quedarse en casa y disfrutar de un rato agradable frente al televisor.