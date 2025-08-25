Quién es Erika De Sautu Riestra, la doctora de En El Barro que conquistó con su glamour y belleza

Tras el indiscutible éxito de “En el Barro”, muchos espectadores de Netflix quedaron con la intriga de conocer un poco más a las actrices principales que forman parte del elenco. Hay más de 15 nombres que resuenan fuertemente en las redes sociales y uno de ellos es el de Erika De Sautu Riestra.

La actriz que hoy destaca en la pantalla de Netflix, sorprendió a todos durante el spin-off del “Marginal”. Esto mediante el personaje de Olga Giuliani, pero ¿Quién es Olga dentro de En El Barro?

Erika De Sautu Riestra durante las grabaciones de "En el Barro".

Cuál es la historia del personaje de Erika De Sautu Riestra dentro de En El Barro

No es la protagonista principal, ni tampoco la que más pantalla tiene en Netflix, pero sus escenas llaman poderosamente la atención de cualquiera. La actriz en cuestión le da vida a una doctora que fue acusada y encarcelada por mala praxis.

Actrices de "En el Barro".

Según relata la historia que se narra en Netflix, Olga Giuliani realizó varios procedimientos estéticos y el resultado de los mismos no fue favorable. Aun así, tras ingresar en La Quebrada, los del bando de La Zurda la obligan a trabajar dentro del recinto inyectando a las chicas que suelen ganarse la vida grabando videos para adultos.

Por su parte, el personaje de Erika De Sautu Riestra es quizás uno de los más cuidados (estéticamente hablando), ya que siempre se muestra impecable de pies a cabeza, con las uñas y el cabello arreglado. No obstante, también es importante resaltar que, aunque forme parte del elenco secundario, Olga Giuliani es una de las pocas presas que se enfrenta a La Gallega, lo que hace que, ya en la etapa final de la serie de Netflix, esta sea cruelmente castigada y, parte de su castigo, es la pérdida de un ojo.

De acuerdo con el relato de la misma serie, Olga formará parte de la segunda temporada de “En el Barro”, por lo cual, su personaje se podría desarrollar más de lo que ya se apreció en la primera edición.

Detrás de escena de "En el Barro".

Además, con base a su interpretación en la serie de Netflix, hay quienes quedaron completamente impresionados con el personaje de Eika y lo compararon con el caso de Giselle Rímolo, una médica falsa que estuvo más de 8 años presa y, finalmente, salió en libertad durante el 2021.

En cuanto a Erika De Sautu Riestra se refiere, actualmente la actriz cuenta con 58 años y dentro de su larga trayectoria individual ha formado parte de proyectos de renombre como “Un Gallo para Esculapio”, “Convivencia” y “Sin Código”.