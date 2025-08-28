Netflix: la serie coreana que atrapó a todos con un romance irresistible y está en el top de las más vistas

Netflix sigue apostando por las producciones coreanas debido al fuerte impacto que han tenido las mismas dentro de la plataforma. Es por ello que, durante el mes de junio del año 2022, estrenó "Alquimia de Almas”.

Protagonistas de la primera temporada de "Alquimia de almas".

Aunque la serie parece ser vieja por el tiempo de emisión, lo cierto es que, luego de ser lanzada por Netflix, "Alquimia de Almas" se convirtió en una de las producciones más vistas hasta la fecha. Incluso, los directores y productores de la misma tuvieron que añadir una segunda temporada y acelerar las grabaciones debido a las altas expectativas que se crearon con la primera.

La primera temporada de la propuesta de Netflix referida cuenta con 20 episodios y la segunda solo tiene 10 capítulos. Por supuesto que en ambos lanzamientos hubo mucha incertidumbre por la trama presentada, los cambios de personajes y las escenas creadas.

Cuál es la historia que relatan en “Alquimia de Almas”

La serie de Netflix presentada en este artículo es de fantasía y narra la historia de una poderosa hechicera llamada Nak-su que, de un momento a otro, se encuentra en la difícil tarea de hacer lo que fuese para sobrevivir a la persecución que iniciaron en su contra.

Protagonistas de la segunda temporada de "Alquimia de almas".

En medio de tal situación, Nak-su decide transferir su alma a otro cuerpo mediante la “Alquimia de Almas” y, tras realizar dicho proceso, queda atrapada en el débil cuerpo de Mu-deok. Para esta transición de la historia, aparece el protagonista masculino Jang-Uk, quien conocerá repentinamente a Mu-deok y la convertirá en su maestra de magia.

Durante la historia presentada por Netflix, Jang-Uk conoce la verdadera identidad de Mu-deok, pero guarda silencio para que esta pueda ayudar a desarrollar la magia interior que sellaron dentro de su cuerpo.

Los protagonistas de la producción surcoreana emitida por Netflix se enfrentan a múltiples desafíos no solo en la primera, sino también en la segunda temporada, cuando la identidad de Mu-deok queda expuesta y el amor entre ella y Jang-Uk nazca.

Sin lugar a dudas, “La Alquimia de Almas” narra uno de los mejores guiones elaborados en esta década y ese hecho puntual se reflejó en el incrementó de la audiencia de Netflix cuando la plataforma empezó a emitir la serie en la pantalla chica.