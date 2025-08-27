Netflix: la nueva serie coreana que enloquece a la audiencia con un romance frenético imposible de ignorar

Tras el éxito de las series coreanas dentro de su plataforma, Netflix tomó la determinante decisión de actualizar más seguido el catálogo de ofertas que le ofrecen al espectador mensualmente. Para el mes en curso y, como ya se había anunciado previamente, el servicio de streaming más consumido del mundo lanzó un nuevo estreno.

Personajes principales de "Bon appétit".

Se trata de la serie coreana “Bon appétit, majestad”, o como originalmente es conocida “The tyrant’s chef”. La nueva e impactante producción de Netflix se estrenó el 23 de agosto del año en curso.

De acuerdo con la información ofrecida en Netflix, “Bon appétit, majestad” ya se encuentra disponible en todo el mundo y, sorpresivamente, lidera las tendencias en la actualidad por la narrativa que cuentan dentro de la misma.

La nueva producción de Netflix está llena de mucho drama, fantasía y romance. No obstante, se supo que “Bon appétit, majestad” tendrá 12 capítulos en total que serán lanzados semanalmente por el servicio de streaming antes mencionado.

En cuanto a los protagonistas se refiere, “Bon appétit, majestad” tiene como figuras principales a Im Yoon-ah (Yeon Ji-yeong la chef) y Lee Chae-min (el rey Lee Heon).

Qué historia narra Netflix con “Bon appétit, majestad”

Con esta nueva producción, Netflix quiso complacer a los que se inclinan por los dramas de época, pero sin descuidar demasiado a los usuarios que prefieren las series modernas. Conforme a tales indicaciones, la plataforma creó una serie que destaca lo mejor de ambos mundos.

Dentro de “Bon appétit, majestad” narran la historia de una reconocida chef francesa que está en lo más alto de su carrera y, debido a una lectura antigua que realiza, se transporta en el tiempo hacia el pasado.

Protagonistas de "Bon appétit".

Dentro de esta secuencia de hechos, Netflix destaca como la chef francesa conocerá a un rey tiránico tras el viaje realizado y deberá complacer su paladar si desea sobrevivir durante su estancia en el pasado.

Cabe aclarar que el rey que Netflix desarrolló tiene un paladar sensible, por lo que la protagonista de la historia tendrá que arriesgar su vida en cada menú que le ofrezca hasta que, finalmente, logre enamorarlo.