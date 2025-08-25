Chau Magis TV: cómo ver series, películas y partidos gratis sin correr riesgos

En el último tiempo, muchas aplicaciones de streaming se han vuelto tendencia y populares por brindar distintos tipos de contenido infringiendo la ley. Por eso, ante la demanda de muchas personas por acceder a distintos tipos de series, películas o partidos de fútbol, repasamos las plataformas que brindan distintos tipos de posibilidades.

Alternativas gratis y legales

Estas plataformas respetan las normativas vigentes, y además le ofrecen una experiencia segura al usuario, que muchas veces, por las ganas de ver producciones audiovisuales, queda expuesto.

Pluto TV: Es completamente segura, legal y en el último tiempo ganó popularidad por su acercamiento con Gran Hermano. No requiere registro ni necesita descarga de archivos externos para poder acceder a su oferta. Tiene canales en vivo, películas y series on demand. Se puede instalar fácilmente en Smart TVs, celulares y navegadores webs.

Tubi : Respaldada por Fox, brinda acceso a contenidos clásicos y novedosos. Es gratis, pero tiene publicidad y está disponible en Smart TVs, consolas de videojuegos y dispositivos móviles.

ViX: Esta plataforma se consolidó en el último tiempo por su enfoque hacia los latinoamericanos. Tiene novelas, películas, series y eventos deportivos en su oferta. Está disponible para descargar en tiendas oficiales en televisores inteligentes, celulares y tablets, asegurando acceso legal y seguro.

Pluto.tv ofrece contenido de TV en vivo y bajo demanda. (Pluto)

Por qué usar estas aplicaciones es seguro

A diferencias de otras plataformas de streaming, todas las mencionadas cuenta con el respaldo legal y seguro.

Los expertos en ciberseguridad destacan que el uso de la apps oficiales ofrece una experiencia segura, sin interrupciones ni amenazas de malware.