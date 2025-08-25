Deportes / Tecnología

Chau Magis TV: cómo ver series, películas y partidos gratis sin correr riesgos

La mejor manera de poder acceder a contenido audiovisual, de manera legal y segura.

Redacción Vía País
25 de agosto de 2025,

En el último tiempo, muchas aplicaciones de streaming se han vuelto tendencia y populares por brindar distintos tipos de contenido infringiendo la ley. Por eso, ante la demanda de muchas personas por acceder a distintos tipos de series, películas o partidos de fútbol, repasamos las plataformas que brindan distintos tipos de posibilidades.

Alternativas gratis y legales

Estas plataformas respetan las normativas vigentes, y además le ofrecen una experiencia segura al usuario, que muchas veces, por las ganas de ver producciones audiovisuales, queda expuesto.

  • Pluto TV: Es completamente segura, legal y en el último tiempo ganó popularidad por su acercamiento con Gran Hermano. No requiere registro ni necesita descarga de archivos externos para poder acceder a su oferta. Tiene canales en vivo, películas y series on demand. Se puede instalar fácilmente en Smart TVs, celulares y navegadores webs.
  • Tubi: Respaldada por Fox, brinda acceso a contenidos clásicos y novedosos. Es gratis, pero tiene publicidad y está disponible en Smart TVs, consolas de videojuegos y dispositivos móviles.
  • ViX: Esta plataforma se consolidó en el último tiempo por su enfoque hacia los latinoamericanos. Tiene novelas, películas, series y eventos deportivos en su oferta. Está disponible para descargar en tiendas oficiales en televisores inteligentes, celulares y tablets, asegurando acceso legal y seguro.
Pluto.tv ofrece contenido de TV en vivo y bajo demanda. (Pluto)
Por qué usar estas aplicaciones es seguro

A diferencias de otras plataformas de streaming, todas las mencionadas cuenta con el respaldo legal y seguro.

Los expertos en ciberseguridad destacan que el uso de la apps oficiales ofrece una experiencia segura, sin interrupciones ni amenazas de malware.

Uno de cada 644 clics en enlaces que dicen "cancelar suscripción" en correos electrónicos puede llevar a sitios web maliciosos, advierten expertos en ciberseguridad. (Europa Press)
