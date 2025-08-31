Netflix no deja de sorprender con su amplio catálogo de series y películas. La plataforma de streaming tiene una gran variedad de géneros para todos los gustos. Entre los que más se destaca, sin dudas, se encuentra el romance. Es por eso que una ficción turca cautivó por completo a los usuarios de todo el mundo.

Desde que se añadió al catálogo de series y películas de Netflix, esta película no ha parado de sumar reproducciones. La plataforma de la N roja cuenta con una producción turca que es un éxito a nivel mundial debido a su atrapante historia de amor.

Netflix: la película romántica que está entre las más vistas y deja a todo el mundo con la boca abierta

Se trata de Un ladrón romántico, una película estrenada en 2024 que, desde su llegada a Netflix, está entre las más vistas de su género. Con un mezcla drama y romance, esta joya turca que cuenta con momentos de comedia pero también tensión.

De qué trata Un ladrón romántico, la película de Netflix

Dirigida por Recai Karahöz, Un ladrón romántico cuenta con los papeles protagónicos de Esta Bilgic y Birkan Sokullu que cautivan con esta historia llena de drama y romance.

La trama tiene como protagonista a Alin, una agente de la Interpol que se ve sorprendida al descubrir que al ladrón de arte que está persiguiendo es, nada más ni nada menos, que Güney, su ex amante. Con esta información a su favor, crea un plan para detenerlo. Aunque agarrarlo puede parece una tarea sencilla, resulta todo lo contrario.

Sin dudas, esta película disponible en Netflix es ideal para quienes disfrutan de las historias de amor que mezclan drama y comedia. Desde su estreno, Un ladrón romántico no ha dejado de sumar reproducciones y está entre las más vistas del catálogo de películas románticas.

