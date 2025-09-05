Netflix no deja de sorprender a sus usuarios con cada nuevo lanzamiento. La plataforma de series y películas se destaca por su gran variedad de títulos y géneros para todos los gustos. Entre el sinfín de opciones, hay una categoría que, sin dudas, está entre las preferidas del público: el romance.

Dentro del extenso abanico de series hay una ficción que atrapó por completo a los suscriptores de Netflix. Se trata de un drama adolescente cuya segunda temporada se estrenó recientemente y es una de las series más vistas del momento.

Netflix: la serie dramática que cautiva con su romance adolescente y está entre las más vistas

Netflix tiene entre sus productos más vistos una serie dramática que ocupa el tercer puesto en el ranking de shows televisivos con más reproducciones a nivel global. Se trata de Mi vida con los chicos Walter, el drama adolescente que se estrenó en diciembre de 2023 y atrapó al público por completo. Ahora, tras una larga espera, se estrenó la segunda temporada y volvió a meterse en el top mundial.

De qué trata Mi vida con los chicos Walte, la serie adolescente de Netflix

Mi vida con los chicos Walter es una adaptación de la novela homónima de Ali Novak, publicada por primera vez en Wattpad en 2014. La trama se basa en la vida de una adolescente que vive en Manhattan pero, tras quedar huérfana, su vida da un giro abrupto cuando debe mudarse a una zona rural de Colorado.

La joven se va a vivir a la casa de la familia Walter, compuesta por siete hijos y una hija, y esa experiencia será reveladora para ella en diferentes aristas.

Esta serie, que tiene dos temporadas de diez capítulos cada una, fue desarrollada por Melanie Halsall y protagonizada por Nikki Rodríguez, Noah LaLonde, Ashby Gentry y Alisha Newton.

A pesar de que la segunda temporada se estrenó hace muy poco, Netflix ya anunció que habrá una tercera y se confirmó que esos capítulos ya empezaron a ser grabados. La fecha aproximada para el estreno de esta temporada sería para el segundo semestre del 2026.

Tráiler