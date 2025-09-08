Netflix: el conmovedor final explicado de “Belleza Verdadera” y todos sus impactantes secretos

Netflix sigue expandiendo el catálogo de ofertas con las propuestas que constantemente presenta a través de su plataforma. De acuerdo con las estadísticas correspondientes, en la actualidad, los K-drama lideran la lista de interés social, por lo que la producción y difusión de películas y series coreanas va en ascenso.

Un claro ejemplo de ello se evidenció con la emisión de Belleza Verdadera, uno de los K-dramas más famosos de la última década. La serie coreana referida se estrenó durante el 2020 y cuenta con 16 esposados en total.

Protagonista secundario de Belleza Verdadera.

Según la información ofrecida por la plataforma de Netflix, Belleza Verdadera es una serie coreana que relata la vida de Lim Joo-kyung, una joven que es acosada en la escuela por su aspecto físico.

Luego de ser duramente criticada, señalada y juzgada, Lim Joo-kyung aprende el arte del maquillaje y transforma su imagen de manera repentina, lo cual hace que todos en la escuela volteen a mirarla. De un momento a otro, la protagonista de Netflix pasó a ser la más codiciada de todo el instituto.

Aunque, el cambio en la vida de Lim Joo-kyung se debe al uso del maquillaje, puesto que sin este seguiría siendo la misma de antes. Después, en la vida de la protagonista de Belleza Verdadera aparecen dos apuestos chicos (Lee Su-ho y Han Seo-jun), quienes quedan hechizados con su belleza.

Final explicado de Belleza Verdadera, la serie coreana más vista de Netflix

Durante el desarrollo de la serie coreana de Netflix previamente recomendada, el oscuro secreto que oculta Lim Ju-kyung sobre el uso del maquillaje queda al descubierto. Para ese momento, la protagonista reconoce tener sentimientos tanto por Lee Su-ho como por Han Seo-jun.

Protagonista principal de Belleza Verdadera.

Sin embargo, Lim Ju-kyung entiende que, por las experiencias vividas con ambos, el sentimiento hacia cada uno se desarrolla de manera diferente. A uno lo quiere como amigo y al otro como novio.

Al final, la protagonista de Netflix decide quedarse junto a Lee Su-ho, quien en principio fue su primer amor y aquel que siempre la aceptó con y sin maquillaje. Por supuesto, aquella elección deja a Seo-jun destrozado, pero decidido a superar el amor no correspondido y seguir adelante con los proyectos que respectan a su carrera musical.

Los tres personajes de Netflix relatan historias propias que tienen múltiples altas y bajas, mientras que el mensaje principal de la serie coreana es uno solo: aprender a querer y valorar a las personas por quienes son en su interior y no por lo que aparentan ser con su aspecto físico.

TRAILER