Netflix: la serie turca que se convirtió en la sensación del momento y está entre las más vistas

Aunque las series coreanas se posicionan entre las más vistas en la actualidad, las ofertas turcas presentadas a través de la pantalla de Netflix no pasan desapercibidas debido al impacto que generan sus narrativas.

Un claro ejemplo de ello se evidenció recientemente, cuando una serie turca se posicionó entre las más vistas de Netflix y, desde entonces, no ha dejado de generar todo tipo de reacciones frente a la audiencia.

La nueva serie de Netflix es turca.

De acuerdo con la información que se destaca dentro del servicio de streaming más consumido del mundo, la serie turca en cuestión cuenta con 2 temporadas. La primera edición de la misma se estrenó en el 2023 y tiene 8 capítulos.

Después, en cuanto a la segunda temporada de la serie se refiere, Netflix señala que esta posee 6 episodios y se estrenó durante el 2024.

De qué trata Şahmaran, la serie turca de Netflix que está entre las más vistas

La serie turca que ofrece Netflix es de fantasía y romance. No obstante, la producción referida engloba el misterio de los elementos sobrenaturales, captando así la atención del espectador de principio a fin.

La narrativa de Şahmaran sigue de cerca la vida de Şahsu, una profesora universitaria que viaja hasta Adana para una conferencia y aprovecha el viaje para confrontar a su abuelo, quien abandonó a su madre en el pasado por razones desconocidas.

No obstante, la protagonista de Netflix queda inmersa en una comunidad misteriosa y secreta llamada Mar, que se relacionan con los descendientes de la legendaria criatura mitad mujer y mitad serpiente llamada Şahmaran.

Ahora bien, con la repentina llegada de Şahsu, la comunidad cree que ella sería la clave para cumplir con una antigua profecía que cambiaría el destino de todos, pero en el proceso, aparecen múltiples obstáculos, entre los cuales destaca la postura contraria de la protagonista de Netflix.

La serie de Netflix cuenta con segunda temporada.

Las leyendas, los mitos, los secretos, el drama y las criaturas sobrenaturales hacen de la serie de Netflix una propuesta única, digna de estar entre las más vistas del momento.

