Netflix: la película de suspenso no apta para cardíacos que promete arrasar en todo el mundo y convertirse en la más vista

Netflix es actualmente el servicio de streaming más consumido del mundo por la variedad de películas y series que ofrece a través de su plataforma. Un claro ejemplo de ello se evidenciará próximamente, con el estreno que tienen preparado.

De acuerdo con la información oficial que ya se destaca a través de la pantalla chica, Netflix lanzará este 10 de octubre una de las películas más esperadas del año por la trama que se desarrolla dentro de la misma.

La nueva película de Netflix dura 1 hora y 32 minutos.

La producción referida dura 1 hora y 32 minutos, fue dirigida por el conocido director de cine Simon Stone y está basada en la novela homónima de Ruth Ware. Sin duda alguna, Netflix apostará alto con este estreno y los números evidenciarán si fue acertada o no la propuesta.

No obstante, Netflix también anticipa que la nueva película en cuestión fue protagonizada por la famosa actriz británica Keira Knightley, en conjunto con otras figuras de gran renombre como Guy Pearce, Hannah Waddingham, Gugu Mbatha-Raw, Kaya Scodelario.

De qué trata La mujer del camarote 10, la nueva película de Netflix

Según lo destacado en la sinopsis reflejada a través de Netflix, La mujer del camarote 10 relata el caso de Laura Blacklock, una periodista que viaja en un crucero exclusivo con el fin de aislarse por unos días de su día a día.

Sin embargo, durante el viaje en cuestión, la protagonista de Netflix cree haber presenciado como una mujer fue arrojada por la borda y, como es de suponer, busca exponer lo ocurrido, pero nadie le cree.

Con el fin de revelar la verdad de los hechos, Laura Blacklock propone contabilizar a los pasajeros y realizar una investigación profunda del caso para así demostrar lo que vio. La protagonista de Netflix enfrentará múltiples desafíos, entre los cuales destaca un entorno hostil en donde nada es lo que parece ser y su palabra resulta ser cuestionada en reiteradas oportunidades.

La película está basada en la novela homónima de Ruth Ware.

Este nuevo e impactante thriller psicológico de Netflix engloba el suspenso, el drama y el peligro de una historia intensa, relatada en poco tiempo y con escenas perturbadoras.

TRÁILER