Netflix: la serie sueca no apta para menores de edad que arrasa a nivel mundial y está entre las más vistas

Las series y películas del género dramático y policial lideran las tendencias actuales y, como ya es sabido, Netflix está al tanto de tal suceso. Debido al punto antes señalado, el servicio de streaming más consumido del mundo lanzó nuevas ofertas a través de su plataforma audiovisual.

Dentro del nuevo catálogo de Netflix destaca de manera significativa una llamativa serie sueca de 12 capítulos que se basa principalmente en la trilogía de novelas Estocolmo Noir del autor Jens Lapidus.

Incluso, al momento de promocionar la serie de Netflix en cuestión, también se subraya que esta sería la continuación de las aclamadas películas Easy Money, mismas que se estrenaron durante el 2010.

La serie sueca ofrecida por Netflix tiene 12 capítulos.

Como si lo antes mencionado fuera poco, desde Netflix se informa que la serie recomendada dentro de este artículo no solo cuenta con una temporada que se estrenó en el 2021, también tiene una segunda edición que salió en el 2022.

De qué trata Dinero Fácil, la serie de Netflix no apta para menores de edad

La historia que relata la serie ofrecida por Netflix narra la vida de Leya, una madre soltera que intenta por todos los medios abrirse camino en los negocios tecnológicos para poder sustentar las finanzas de su familia a corto y largo plazo.

La narrativa de Dinero Fácil se origina en Estocolmo y visualiza como Leya queda repentinamente atrapada en su ambición de dinero. Como consecuencia, la protagonista de Netflix se ve sumergida en el peligroso mundo del crimen organizado.

Por supuesto que Leya buscará la manera de proteger a su hijo y sacar a flote su empresa, en tanto lidia con las mafias, los estafadores y los traficantes de todo tipo, pero en el camino los dilemas morales y las situaciones de alto riesgo la llevarán al límite.

Actores de "Dinero Fácil".

Esta oferta de Netflix mezcla en sus dos temporadas el suspenso, la acción, el deseo al éxito, la violencia, la desigualdad económica y el drama social mediante una misma narrativa que, sin duda alguna, atrapa de principio a fin.

TRÁILER