Netflix: la película basada en una historia real que arrasa a nivel mundial y está entre las más vistas

Con el pasar de los años, los gustos y preferencias personales de cada cual pueden variar de forma significativa y es por ello que, dentro de la plataforma de Netflix, siempre están al día con las películas y series que ofrecen anualmente.

Netflix es actualmente el servicio de streaming más consumido del mundo y uno de los motivos de su éxito se debe a la evaluación general que realizan del público espectador y a la producción y difusión de películas y series de interés social.

De acuerdo con las tendencias actuales, los espectadores buscan consumir más películas y series basadas en hechos reales, dejando así a las de ficción como una segunda opción. Debido al punto antes señalado, Netflix estrenó una nueva producción que dura 2 horas aproximadamente.

La nueva película de Netflix dura menos de 3 horas.

La película en cuestión se estrenó el 20 de mayo del año en curso y destaca entre las más vistas de la Argentina. Además, la producción referida captó la atención de muchos porque es protagonizada por Tristán Ulloa, Ivana Baquero y Carmen Machi.

En cuanto a la trama de la misma se refiere, Netflix destaca que la película está basada en el crimen conocido como La viuda negra de Patraix, un escandaloso hecho que se originó en España durante el 2017 y dejó como víctima a un ingeniero de 35 años.

De qué trata La Viuda Negra, la nueva película de Netflix que está en tendencia

La Viuda Negra sigue la historia de Maje, una joven enfermera que aparenta sobrellevar una vida normal, pero oculta una doble vida y, dentro de la misma, ha sido marcada por sus relaciones pasadas.

De un momento a otro, Maje establece una relación con Antonio, un hombre que le brinda estabilidad económica y sentimental, pero no conforme con ello, comienza a planificar con su amante, Salva Rodrigo, cómo asesinar a su entonces esposo.

La película recomendada se estrenó en Netflix durante el 2025.

Durante la película de Netflix, se visibiliza la manipulación sentimental, las dinámicas del engaño, el deseo sobreactuado, las confusas investigaciones policiales, el drama psicológico formulado y los atentados contra aquellos que directa e indirectamente ofrecen un ambiente lleno de paz y armonía.

Sin duda alguna, Netflix supo cómo acaparar la atención de su audiencia con la historia basada en hechos reales que se desarrolla en La Viuda Negra.

Tráiler