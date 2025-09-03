La insólita reacción de Duki cuando le arrojaron un llamativo objeto al escenario: “Es la primera vez en mi carrera...”

Duki es uno de los artistas argentinos más reconocidos a nivel mundial. Con hits como “Goteo”, “She don’t give a fo” y “Hello Cotto”, se convirtió en un verdadero referente del trap argentino. Además, a lo largo de su carrera ha colaborado con grandes figuras del género urbano. Además, sus shows en vivo son de los más convocantes en habla hispana.

Recientemente, Duki protagonizó un insólito momento en un concierto. Durante su gira internacional, el cantante argentino se presentó en Bogotá, Colombia, con su arsenal de éxitos. Sin embargo, esta fecha no fue como las demás. En pleno show, el artista fue interrumpido por el público y su reacción se hizo viral.

Duki en su concierto de Viña del Mar 2025. (Gentileza Prensa Duki)

Un video grabado desde las gradas comenzó a circular en TikTok y rápidamente acumuló miles de reproducciones. En el puede verse la reacción de Duki luego de que, desde el público, le arrojaran un particular objeto al escenario.

Duki y el llamativo objeto que le arrojaron al escenario

El insólito momento quedó registado por las cámaras de los celulares del público. Una usuaria de TikTok compartió un video de la reacción de Duki al ver el extraño objeto que le arrojaron al escenario durante su concierto en Bogotá.

“Objetivo: Obstruir a Duki. Obstáculo: Duki”, añadió la seguidora del argentino en el video. Como puede verse en las imágenes, el rapero frenó su presentación para dirigirse a la audiencia presente. Con la simpatía que lo caracteriza, el argentino se tomó un momento para hablar directamente con sus fans.

“Es la primera vez en toda mi carrera, que debo tener como 8 o 9 años de carrera, que me piden que les firme un libro”, confesó sorprendido por el llamativo objeto que le arrojaron al escenario. “Esta gente queremos, no la gente que dice firmame la cara que me la tatúo”, añadió con humor.

Luego, para sorpresa de muchos, decidió incentivar la lectura. “Libros, loco, lean”, dijo con el micrófono en mano. “Yo no leo un c*rajo igual”, confesó provocando las risas de sus admiradores y una ola de comentarios en la publicación de TikTok que se hizo viral.