Mhoni Vidente reveló que Nicki Nicole podría quedar embarazada de Lamine Yamal y dejó a todos en shock: “Lo quiere amarrar”

El mundo del espectáculo internacional se vio sacudido luego de que Mhoni Vidente hiciera una de sus predicciones más comentadas de los últimos tiempos. Con su característico estilo directo, la astróloga aseguró que una reconocida cantante argentina podría estar viviendo un embarazo inesperado, lo que rápidamente generó rumores y un intenso debate en redes sociales.

Según el vaticinio, la protagonista sería nada menos que Nicki Nicole, quien en los últimos meses no solo ha acaparado la atención por su música, sino también por su intensa vida sentimental. Tras un breve romance con Lamine Yamal y los rumores que la vinculaban con Franco Mastantuono, ahora surge esta revelación que promete volver a encender la polémica alrededor de la joven artista.

Así predijo Mhoni Vidente el embarazo de Nicki Nicole y Lamine Yamal

“Nicki Nicole yo siempre les comenté que va a quedar con un futbolista y anda con Lamine Yamal. Este muchacho del Barcelona, que el Barcelona va a ganar la Champions y la Liga también. Pero este muchacho es el exponente más fuerte en el fútbol”, aseguró Mhoni, dejando en claro que la historia no se trata únicamente de amor, sino también de proyección a futuro.

La astróloga fue más allá y apuntó directamente a las intenciones de la cantante: “Sí creo, y visualizo, que esta Nicki Nicole se va a embarazar de Lamine Yamal. Porque ella lo quiere amarrar a fuerza, se quiere quedar con los millones y millones de euros, no dólares, euros”. Una frase que, como era de esperar, se viralizó al instante.

Mhoni también destacó la diferencia de edad entre ambos, otro detalle que forma parte de su predicción: “Esta niña le lleva 8 años de diferencia. Es lista. Nicki Nicole no cantará, no actúa, no conduce, pero anda con la gente más importante del mundo. Cuando tú te fijas en alguien, lo logras”, afirmó con contundencia.