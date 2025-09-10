La contundente reacción de Nicki Nicole al romance confirmado de Trueno con una modelo española

El culebrón parece estar llegando a su fin ya que Trueno confirmó su romance con la modelo española Teresa Prettel y se alejó de los rumores que aseguraban seguía enamorado de su ex Nicki Nicole, quien hace pocas semanas atrás confirmó estar iniciando una relación con Lamine Yamal.

Sin embargo, la pareja de la rosarina y la figura del Barcelona enfrentó, a tan solo 13 días de su confirmación, una fuerte turbulencia que aseguraba que se había terminado todo y apuntaba a varios terceros en discordia: desde el nuevo 10 de la Selección Argentina Franco Mastantuono, pasando por Franco Colapinto y hasta el propio Trueno.

La foto que compartió Lamine Yamal por el cumpleaños de Nicki Nicole.

Primero fue Yamal quien confirmó que el incipiente romance seguía en pie cuando fue filmado por un compañero con una declaración de amor hacia la intérprete de Wapo Traketero en su teléfono. Pero este miércoles, la que rompió el silencio fue la propia Nicki Nicole quien expresó por primera vez estar enamorada del futbolista.

Qué dijo Nicki Nicole sobre Lamine Yamal

Después de muchos días de silencio, la cantante apareció en un evento en Barcelona donde habló animosamente con la prensa local y respondió todas las preguntas, incluso las más incómodas.

La historia que compartió Nicki Nicole

La reconocida firma española Desigual celebró el desfile de su nueva colección Studio, una línea premium, con la presencia de varias figuras como Ester Expósito, Lila Moss, Becky G y la propia Nicki. En la alfombra roja del mega evento, la artista se lució con vestido midi elaborado con papel de periódicos en lo que muchos consideraron un homenaje a Carrie Bradshaw, el personaje protagónico de la mítica Sex and the City.

Nicki Nicole en el evento de la marca Desigual en Barcelona.

Además de mostrarse muy alegre y agradecida por la invitación, Nicki Nicole no esquivó la pregunta sobre su relación con Lamine Yamal. “Estoy muy enamorada, muy feliz”, comentó entre risas y mientras se ponía colorada. Mientras los periodistas españoles la felicitaban con un “Viva el amor”, la argentina se fue corriendo avergonzada.

De esta manera, tanto Nicki como Trueno le pusieron fin a las especulaciones de un reciente acercamiento y cada uno por su lado se mostró pleno con sus nuevos amores.