Finalmente, tras varios rumores e indicios, Trueno confirmó su romance una modelo española. Luego de un supuesto acercamiento con Nicki Nicole, surgió una tercera en discordia que sacudió por completo el tablero. Mientras la cantante rosarina comenzó su romance con Lamine Yamal, el rapero argentino se mostró muy enamorado de su nueva pareja.

El rumor de este romance surgió en las redes sociales, especialmente en TikTok, donde se comenzaron a viralizar algunos videos del rapero argentino muy bien acompañado, caminando de la mano con Teresa Prettel, una modelo que no para de sumar seguidores.

Así confirmó Trueno su romance con Teresa Prettel

Todo el revuelo comenzó cuando Teresa asistió a un show de Trueno y fue vista a un costado del escenario. Disfrutando del espectáculo del argentino, la modelo fue vista acompañando al músico detrás de bambalinas. Pero no quedó ahí: la pareja también paseó por Ibiza, Málaga, Mallorca y hasta en el Festival Terramar donde también fueron vistos juntos por algunos fans.

Semanas más tarde, la propia modelo compartió un TikTok en el que se escuchaba la voz del argentino. Mientras que por su parte, Trueno decidió oficializar su relación a través de su propia cuenta de Instagram.

Las vacaciones paradisíacas de Trueno y Teresa Prettel (Instagram)

Primero con un carrusel de fotos en donde se veían unas piernas femeninas, aunque sin revelar de quién se trataba, todo indicaba que era Teresa. Luego, llegó la confirmación oficial: dos historias de una misma foto partida de ambos juntos.

Chau Nicki Nicole: la tierna foto con la que Trueno confirmó su romance con Teresa Prettel

“Ella” y “yo” fueron las palabras que usó el rapero junto a dos canciones muy distintas que demuestran la diferencia de estilos entre ambos.

Chau Nicki Nicole: la tierna foto con la que Trueno confirmó su romance con Teresa Prettel

Quién es Teresa Prettel, la nueva novia de Trueno

Teresa es una modelo profesional que actualmente reside en Madrid. Con más de 22 mil seguidores en Instagram, trabajó con marcas internacionales como Lacoste y protagoniza campañas de moda con una estética etérea y elegante.