Nicki Nicole rompe el silencio ante los fuertes rumores de ruptura con Lamine Yamal

Rosario y Barcelona se vieron interesadas por un rumor que sacudió a fans de ambos: a solo 13 días de haber confirmado su relación en Instagram, comenzaron a circular versiones sobre una posible separación entre Nicki Nicole y Lamine Yamal.

El detonante para los fanáticos fue que ambos eliminaron varias fotos juntos en sus cuentas. Además, el futbolista borró su foto de perfil, dejando solo su biografía con el enigmático mensaje “LY10” y la frase “God bless me”, lo que para muchos fue una señal inequívoca de distanciamiento.

Nicki Nicole y Lamine Yamal, juntos en el 25° cumpleaños de la cantante rosarina. (Instagram @lamineyamal)

En medio de este escenario, Nicki Nicole reaccionó, pero no compartió palabras ni declaraciones. Su respuesta fue cautelosa: silenciosa, medida e interpretada por algunos como un mensaje cargado de significado.

La rosarina compartió en sus historias una grabación junto a su mascota pomeranian, acompañada del mensaje “Buen día”. Sobre el final del video aparece la cantante apenas dos segundos, dejando en claro que por ahora prefiere centrarse en su intimidad, lejos del furor mediático.

Nicki Nicole compartió una historia con su perro

La pausa en sus publicaciones públicas generó un nuevo foco mediático. De inmediato, aparecieron las especulaciones: ¿habrá terminado el romance más corto del verano? ¿Será una pausa en medio del furor mediático?.

Hasta ahora, ninguno de los dos emitió un comunicado oficial. Tampoco hubo comentarios de sus equipos ni de allegados cercanos, lo que profundiza aún más el misterio.

Nicki Nicole y Yamal. Foto: captura pantalla

La relación fue confirmada públicamente el 25 de agosto: Lamine posteó una foto íntima con Nicki por su cumpleaños 25 y ella la replicó usando emojis de llamas y corazón, lo que cerró la teoría como “match oficial” ante sus millones de seguidores.

Poco antes, la pareja ya había sido vista junta en eventos: desde el festejo de los 18 años del futbolista, hasta partidos del FC Barcelona, donde ella alentaba desde la tribuna, pasando por escapadas románticas a Mónaco e Ibiza.

El cierre abrupto del contenido compartido en redes se convierte hoy en el enigma central. Si bien algunos lo toman como pauta de ruptura, otros sugieren que podría ser simplemente privacidad: en una era de exposición mediática extrema, quizá decidieron dar un paso atrás.