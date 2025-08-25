Nicki Nicole confirmó su romance con Lamine Yamal con una foto que revolucionó Instagram

Nicki Nicole eligió un día muy especial para confirmar lo que ya era un secreto a voces. En medio de la celebración por su cumpleaños, la cantante rosarina compartió una imagen con Lamine Yamal que rápidamente se volvió viral y confirmó la relación con el futbolista del Barcelona.

En la foto, que ambos subieron a Instagram, se los ve abrazados frente a una mesa con una torta, globos y rosas rojas. Los emojis de corazón que acompañaron la publicación terminaron de sellar la noticia: Nicki Nicole y la joya del Barça están oficialmente juntos.

La foto que compartió Lamine Yamal por el cumpleaños de Nicki Nicole.

Desde hace semanas los rumores habían crecido. Primero fueron vistos en Mónaco, luego en distintos eventos sociales en Barcelona y hasta en un palco durante un partido. Sin embargo, ninguno había hecho declaraciones públicas, hasta que la foto publicada este lunes despejó todas las dudas.

La artista, una de las voces más importantes de la música urbana argentina, atraviesa un gran momento profesional y ahora suma un capítulo personal que la conecta con una de las figuras más prometedoras del fútbol europeo. La noticia no solo sorprendió a sus fans, sino que también generó impacto en medios deportivos de España y Argentina.

Lamine Yamal y Nicki Nicole

En redes sociales, la imagen desató miles de comentarios. Los seguidores celebraron el romance y destacaron la naturalidad con la que ambos decidieron hacerlo público. “La reina y el crack”, “Unión de dos mundos” y “Nicki siempre brillando” fueron algunos de los mensajes más repetidos.

Nicki Nicole fue a ver jugar a Lamine Yamal.

Sin embargo, el entorno del futbolista mantiene el perfil bajo. Incluso su padre declaró hace unos días que “no sabía quién era” la cantante y que prefería no opinar sobre la vida privada de su hijo. Sus palabras, lejos de apagar los rumores, generaron aún más expectativa en torno a la relación.

Lo cierto es que la confirmación oficial llegó y Nicki Nicole se convirtió en protagonista de una de las historias más comentadas del momento. Su vínculo con Lamine Yamal no solo unió música y deporte, sino que también la posicionó en la escena internacional de una manera inesperada.

El romance recién comienza y todo indica que será seguido de cerca por fans y medios de todo el mundo. Nicki Nicole, fiel a su estilo, lo hizo a su manera: sin declaraciones rimbombantes, solo con una foto y un gesto que valió más que mil palabras.