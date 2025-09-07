Lamine Yamal mostró un video íntimo para desmentir la ruptura con Nicki Nicole

La confirmación más dulce llegó desde el vestuario de la selección española: tras la goleada 6-0 ante Turquía, un video captado por su compañero Nico Williams mostró que el celular de Lamine Yamal tenía como fondo de pantalla una foto junto a Nicki Nicole.

Ante la interrogante “¿por qué le sonreís al móvil?”, la respuesta fue un beso directo a la cámara, acompañado de la leyenda: “Mi chaval está in love”. El gesto fue interpretado como una clara manera de despejar los rumores sobre una posible ruptura. La sonrisa de Yamal, la complicidad con Williams y el fondo de pantalla hablaron más que cualquier palabra.

El lujoso collar Louis Vuitton que le habría regalado Lamine Yamal a Nicki Nicole.

El contexto fue la celebración del equipo nacional tras una contundente victoria, la cual habilitó un contexto relajado y cercano a los medios, ideal para que el gesto tuviera impacto.

Los rumores de distanciamiento comenzaron días antes, luego de que ambos borraran fotos juntos de sus redes y él cambiara su foto de perfil por una imagen neutra, despertando especulaciones.

Nicki Nicole y Lamine Yamal, juntos en el 25° cumpleaños de la cantante rosarina. (Instagram @lamineyamal)

A pesar de estos indicios, que generaron debates en redes, el video resolvió parte del misterio: la relación entre la cantante rosarina y el delantero del Barcelona se mantiene viva.

Los orígenes públicos del romance se remontan al 25 de agosto, cuando Yamal publicó una historia celebrando el cumpleaños 25 de Nicki Nicole: una foto de ambos rodeados de globos y rosas.

Nicki Nicole y Lamine Yamal en la fiesta de cumpleaños. (Instagram)

Antes de esa confirmación pública, hubo gestos sugestivos: coincidencias en publicaciones en redes sociales, paseos juntos en Mónaco y su presencia en el palco del Barça durante el Trofeo Joan Gamper.

Video: Lamine Yamal expuso prueba de su vínculo con Nicki Nicole