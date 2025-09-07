Vía Rosario / Lamine Yamal

Lamine Yamal mostró un video íntimo para desmentir la ruptura con Nicki Nicole

Tras rumores de separación, una grabación en el vestuario de la selección española mostró futbolista con una prueba contundente de que el romance sigue firme.

Redacción Vía Rosario
7 de septiembre de 2025,

Nicki Nicole y Lamine Yamal, juntos en el 25° cumpleaños de la cantante rosarina. (Instagram @lamineyamal)

La confirmación más dulce llegó desde el vestuario de la selección española: tras la goleada 6-0 ante Turquía, un video captado por su compañero Nico Williams mostró que el celular de Lamine Yamal tenía como fondo de pantalla una foto junto a Nicki Nicole.

Ante la interrogante “¿por qué le sonreís al móvil?”, la respuesta fue un beso directo a la cámara, acompañado de la leyenda: “Mi chaval está in love”. El gesto fue interpretado como una clara manera de despejar los rumores sobre una posible ruptura. La sonrisa de Yamal, la complicidad con Williams y el fondo de pantalla hablaron más que cualquier palabra.

El lujoso collar Louis Vuitton que le habría regalado Lamine Yamal a Nicki Nicole.
El contexto fue la celebración del equipo nacional tras una contundente victoria, la cual habilitó un contexto relajado y cercano a los medios, ideal para que el gesto tuviera impacto.

Los rumores de distanciamiento comenzaron días antes, luego de que ambos borraran fotos juntos de sus redes y él cambiara su foto de perfil por una imagen neutra, despertando especulaciones.

A pesar de estos indicios, que generaron debates en redes, el video resolvió parte del misterio: la relación entre la cantante rosarina y el delantero del Barcelona se mantiene viva.

Los orígenes públicos del romance se remontan al 25 de agosto, cuando Yamal publicó una historia celebrando el cumpleaños 25 de Nicki Nicole: una foto de ambos rodeados de globos y rosas.

Nicki Nicole y Lamine Yamal en la fiesta de cumpleaños. (Instagram)
Antes de esa confirmación pública, hubo gestos sugestivos: coincidencias en publicaciones en redes sociales, paseos juntos en Mónaco y su presencia en el palco del Barça durante el Trofeo Joan Gamper.

Video: Lamine Yamal expuso prueba de su vínculo con Nicki Nicole

