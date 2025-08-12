Explotó el escándalo: aseguran que Nicki Nicole engañó a Trueno con Lamine Yamal

El naciente vínculo entre Nicki Nicole y Lamine Yamal, que pareciera ser un romance, se transformó en uno de las temas de la semana pero nadie esperaba que se sumara un tercer actor a la historia: nada más y nada menos que Trueno, ex de la rosarina, con quien en los últimos tiempos habían dado indicios de estar juntos y todo indicaba que habían regresado.

“Quiero abrir el programa de hoy con una información que hará que todos empiecen a hablar ya no del romance de Nicki Nicole y Lamine Yamal sino de una traición que es escandalosa”, expresó el conductor de Mitre Live, Juan Etchegoyen.

Nicki Nicole fue a ver jugar a Lamine Yamal.

Luego de recordar que hace dos meses había dado la primicia de la reconciliación entre los jóvenes músicos, Etchegoyen disparó una frase que descolocó a todos: “Nicki se fue con Lamine, Nicki traicionó a Trueno”.

Según su fuente, que es la misma que le confirmó en su momento la reconciliación, ahora le confesó: “El cantante está destruido porque ellos se reconciliaron y ella lo traicionó”.

Trueno en su gira.

Entonces reveló cómo entró en escena el joven futbolista del Barcelona: “Nicki Nicole conoció al futbolista y rápidamente establecieron un vínculo que primero fue de amistad, pero ahora es de amantes y casi novios“. “Nicki se había reconciliado con Trueno y ella cometió un engaño con el jugador estrella del club español”, contó sobre la polémica traición.

Por último, reveló un dato que confirma que el vínculo entre la rosarina y el trapera terminó muy mal: “Nicki y Trueno ya no se siguen en Instagram”.