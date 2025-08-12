Explotó el escándalo: aseguran que Nicki Nicole engañó a Trueno con Lamine Yamal

El naciente vínculo entre Nicki Nicole y Lamine Yamal, que pareciera ser un romance, se transformó en uno de las temas de la semana pero nadie esperaba que se sumara un tercer actor a la historia: nada más y nada menos que Trueno, ex de la rosarina, con quien en los últimos tiempos habían dado indicios de estar juntos y todo indicaba que habían regresado.
“Quiero abrir el programa de hoy con una información que hará que todos empiecen a hablar ya no del romance de Nicki Nicole y Lamine Yamal sino de una traición que es escandalosa”, expresó el conductor de Mitre Live, Juan Etchegoyen.
Luego de recordar que hace dos meses había dado la primicia de la reconciliación entre los jóvenes músicos, Etchegoyen disparó una frase que descolocó a todos: “Nicki se fue con Lamine, Nicki traicionó a Trueno”.
Según su fuente, que es la misma que le confirmó en su momento la reconciliación, ahora le confesó: “El cantante está destruido porque ellos se reconciliaron y ella lo traicionó”.
Entonces reveló cómo entró en escena el joven futbolista del Barcelona: “Nicki Nicole conoció al futbolista y rápidamente establecieron un vínculo que primero fue de amistad, pero ahora es de amantes y casi novios“. “Nicki se había reconciliado con Trueno y ella cometió un engaño con el jugador estrella del club español”, contó sobre la polémica traición.
Por último, reveló un dato que confirma que el vínculo entre la rosarina y el trapera terminó muy mal: “Nicki y Trueno ya no se siguen en Instagram”.