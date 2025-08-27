Cómo es y cuánto cuesta la gorra que diseñó Duki con una marca extranjera

Duki es uno de los artistas más populares del último tiempo. El rapero argentino logró conquistar al mundo con su música y su estilo, tanto para vestirse, como su pensamiento y forma de ser.

Duki en su concierto de Viña del Mar 2025. (Gentileza Prensa Duki)

El artista es el referente del género trap y tiene millones de seguidores que esperan alguna novedad sobre su vida. Además, el joven cantante está en pareja con Emilia Mernes, la ídola del pop que también conquista al mundo con sus temas pegadizos, sus looks y estilo.

Desde que saltó a la fama y a lo largo de su carrera, Mauro mostró su estilo más urbano y relajado para vestirse, como son los conjuntos deportivos, zapatillas y las gorras.

Duki y Emilia.

Cada vez son más los artistas que aprovechan su marca registrada para vestirse y eligen, diseñar sus prendas para vender entre sus fanáticos. Tal es el caso de Duki, que lanzó su propia gorra junto a New Era.

Cómo es y cuánto cuesta la gorra de Duki

La gorra es parte de una edición especial de 9 Forty, un modelo liviano, cómodo, y con visera curva, ideal para los fanáticos del street style.

Este accesorio infaltable en los looks urbanos, ya no es sinónimo de temporada de verano, sino que forma parte del propio outfit. Este modelo refleja el carácter, autenticidad y energía que Duki transmite a la generación que le sigue.

Más que un accesorio, la gorra refleja el carácter, la autenticidad y la energía que Duki transmite a toda una generación. Surge como parte de la gira internacional 2025 del cantante.

El nombre elegido para el diseño hace referencia a la canción “Nueva era” del artista. “Estamos en la cabeza, parecemos la New Era”, señala la letra de Duki que es líder del estilo tanto arriba como abajo de los escenarios.

La gorra que lanzó Duki

La gorra tiene un precio de 90.000 pesos y se puede comprar en la web oficial de la marca y en las tiendas físicas New Era.

Los seguidores del artista buscan seguir sus pasos artísticos y llevar el estilo callejero a otro nivel como su ídolo.