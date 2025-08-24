Cuál es el accesorio que es tendencia este 2025 y ya usaron Tini Stoessel, Emilia Mernes y Lali Espósito

La moda es la industria más importante del mundo en cuanto implementar tendencias que cambian con cada estación del año. Las figuras públicas son las encargadas de llevar lo que es furor a sus looks e implementar estilos de prendas, calzados, accesorios, peinados, maquillaje, entre otros.

Tini Stoessel marca tendencia

Las artistas argentinas pisan fuerte en la escena mundial y sus looks están puestos en los ojos de las grandes marcas de moda internacionales. Al igual que son elegidas por ellas para llevar sus prendas y marcar tendencia en su público tanto en desfiles, como en sus shows, presentaciones o videoclips.

Emilia Mernes marca tendencia con su look

No hay dudas que la moda muta y crece en cuanto a género y estilo, es el caso de la tendencia genderless, es decir, vestir ropa sin género, vuelve a estar en escena con las nuevas generaciones que implementan en sus looks. Tal es el caso de Tini Stoessel, Emilia Mernes y Lali Espósito que trajeron al 2025 el accesorio que fue furor muchas décadas atrás.

Lali Espósito marca tendencia en sus shows

El accesorio que es furor este 2025 y marca una nueva era en la moda

El estilo ejecutivo abarca pantalones, polleras, camisas, sacos oversizes y corbatas. Y esto también se aplica a las mujeres, es por eso que se volvió viral los outfits de oficina de este tipo sin importar el género.

Las corbatas son el fetiche más usado en mujeres, que buscan resaltar un estilo formal, oficinista y sin género. Emilia Mernes mostró el look que usó en Miami en medio de su gira por Estados Unidos, desde ahí impactó con una corbata en color chocolate una camisa blanca y una boina en negro.

El look de Emilia Mernes con corbata

Por otro lado, Tini Stoessel también se sumó al accesorio del año y compartió en uno de sus outfits en México para presentar su serie Quebranto. En esta ocasión llevó una corbata en rojo con camisa blanca, boina negra y una pollera sastrera gris.

El look de Tini Stoessel con corbata

Otra de las estrellas del país que eligió este hit de la moda 2025 es Lali Espósito que en uno de los looks que usa en sus shows tiene un traje sastrero negro con camisa blanca y corbata negra.

Las corbatas dejaron de estar presente en la moda femenina por décadas, y la generación Z volvió a colocar en escena de debate la ropa sin género, es por eso que este accesorio regresó para quedarse y muchas mujeres ya implementan a sus looks formales.