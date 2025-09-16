La provocadora foto íntima de Nicki Nicole junto a Lamine Yamal que encendió las redes

Lamine Yamal, la figura de 18 años del Barcelona y de la Selección española, volvió a ser tema de conversación por su vida privada. Y esta vez lo hizo al publicar en sus redes sociales imágenes junto a Nicki Nicole que no hicieron más que reafirmar la relación entre ambos.

Entre las instantáneas más comentadas se encuentra una en la que aparece el futbolista con el torso desnudo, abrazado por la cantante rosarina en lo que, se supone, represente una escena de mucha intimidad.

Lamine Yamal y Nicki Nicole ya se muestran juntos. (Instagram @nicki.nicole).

Pero en el mismo carrusel de imágenes también se lo ve compartiendo momentos con su hermano menor, Keyne, quien cumplió tres años recientemente; hay fotos con decoración festiva, torta, y ambientes familiares.

Nicki Nicole junto al hermano de Lamine Yamal.

El post fue acompañado por una frase desafiante: “Sólo Dios puede juzgarme”. La misma fue tomada de la canción Only God Can Judge Me de Tupac Shakur y representó un mensaje fuerte que varios interpretaron como una alusión a las críticas o comentarios que la pareja ha recibido desde que comenzaron los rumores sobre su romance.

Cabe destacar que Yamal continúa recuperándose de una molestia en el pubis que le impidió jugar el partido del Barcelona contra el Valencia, justo en el momento en que subió estas publicaciones.

Nicki Nicole junto al hermano de Lamine Yamal.

La relación entre ellos se volvió pública oficialmente el 25 de agosto, cuando Yamal publicó una foto romántica en sus historias felicitando a la artista en su cumpleaños. Desde entonces, abundan las señales de afecto mutuo y complicidad en redes sociales.

A pesar de los rumores de distanciamiento que circularon cuando Nicole viajó a Argentina, el post reciente parece dejar claro que el vínculo sigue en firme y desmintió las versiones que circularon sobre conflictos personales o familiares.

Lamine Yamal y Nicki Nicole íntimos: la foto que confirmó el buen momento de la pareja